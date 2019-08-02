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Yolcu otobüsü alev aldı, 1'i çocuk 5 ölü var

Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde 34 yolcunun bulunduğu otobüste can verenlerin kimliği henüzç bilinmiyor.

Yolcu otobüsü alev aldı, 1'i çocuk 5 ölü var

Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde 34 yolcunun bulunduğu otobüste can verenlerin kimliği henüzç bilinmiyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:39
Yolcu otobüsü alev aldı, 1'i çocuk 5 ölü var

Yolcu otobüsü alev aldı, 1'i çocuk 5 ölü var


Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklar faciaları da beraberinde getirdi. Balıkesir'de bir otobüs il merkezine dakikalar kala alev aldı 5 ölü var..


Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesi'nde yolcu otobüsü yangın çıktı. Yangında 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Otobüs yangınına polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken ölenlerin kimlik belirleme çalışması devam ediyor.

VALİ YAZICI’DAN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, ‘Otobüste 34 yolcu, 2 personel vardı. 5 yolcu yaşamını yitirdi. 15 yaralı vatandaşımız var. Aralarında durumu ağır olan yok. Hastanelerde tedavi altında. Yangının nedeni henüz bilinmiyor’ dedi.

YANGIN OTOBÜSÜN ORTA KISMINDA BAŞLAMIŞ

Dehşet olayın ilk anları. Henüz itfaiye gelmemiş. Çevrede çaresizce yangına müdahale etmeye gayret eden vatandaşlar var. Dikkat çekici görüntü ise, otobüsün içinden alevler yükselirken motorun bulunduğu arka bölümde alevlerin olmayışı. Kurtulan bazı yolcuların anlattığına göre alevler ilk olarak otobüsün orta kısmında başlıyor. Yangının neden çıktığı elbette incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Ancak, bu görüntü uzmanlar için önemli bir ipucu olacak nitelikte.

Son Güncelleme: 02.08.2019 15:30
Anahtar Kelimeler:
GökçeyazıOtobüs YangınıGölyazıBalıkesir
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