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Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği | 38 kişi izole edildi

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalara devam ederken, İstanbul'dan Sinop'a gelen bir vatandaşın kullandığı otobüsde tüm yolcular izolasyon altına alındı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:13
Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği | 38 kişi izole edildi

Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği | 38 kişi izole edildi

Toplu taşıma araçlarında 1 Temmuz'dan itibaren normal yolcu taşıma sistemine geri dönülürken, virüs taşıdığı ortaya çıkan bir kişi yüzünden aynı araçta bulunan tüm vatandaşlar zorunlu izolasyona tabi tutuldu.

İstanbul'dan otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen bir yolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yolcu karantinaya alınırken, otobüsteki şoför ve muavin ile toplam 37 kişi de izolasyona alındı.

DELTA PLUS VARYANTI OLMADIĞI AÇIKLANDI

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada bir yolcunun PCR testinin pozitif tespit edildiğini belirtildi. Açıklamada, "Filyasyon ekiplerimiz kişiye ulaşmış, alınan bilgiler çerçevesinde vatandaşımızın seyahat hikayesi olduğu öğrenilmiştir. Aynı vasıta ile seyahat ettiği tespit edilen kişiler belirlenerek izolasyona alınmıştır. Söz konusu vatandaşımızda tespit edilen virüs Delta Plus Varyantı değildir" denildi.
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsDelta Varyantı
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