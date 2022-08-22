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Yolcu otobüsünde yangın | 38 yolcu son anda kurtuldu

Muğla’da seyir halindeyken yanan şehirlerarası yolcu otobüsü kullanılmaz hale gelirken, 38 yolcu şoför tarafından zamanında tahliye edildi.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:19
Yolcu otobüsünde yangın | 38 yolcu son anda kurtuldu

Yolcu otobüsünde yangın | 38 yolcu son anda kurtuldu


Muğla-Marmaris yolu Sakartepe rampasında seyir halinde olan 34 DCN 814 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Sakartepe rampasında motor bölümünden dumanlar yükseldi.


Sürücünün durumu fark etmesi üzerine otobüste bulunan 38 yolcu hemen tahliye edildi. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Ula İtfaiye, 112 Ambulans, Polis, Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri olay yerine sevk edildi.Otobüste başlayan yangın yolun kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İtfaiye ve orman arazöz ekipleri bir taraftan otobüsü diğer taraftan ormana sıçrayan alevlerle mücadele etti. Ekipler otobüsteki yangını tamamen söndürdükten sonra ormanlık alanda soğutma çalışması yaptı. Otobüs tamamen kullanılmaz hale gelirken çekici ile çekildi.

Otobüste başlayan ve ormana sıçrayan yangında ormanlık alanda yaklaşık bir dönümlük alan yangında zarar gördü.

Anahtar Kelimeler:
OtobüsYangın
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