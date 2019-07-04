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Yollarda terör estiren maganda şarkıcı çıktı 

Trafikte vatandaşların hayatını tehlikeye atan, ölümcül kazalara davetiye çıkaran magandaların arasında sosyal medya fenomenleri de bulunuyor.

Yollarda terör estiren maganda şarkıcı çıktı 

Trafikte vatandaşların hayatını tehlikeye atan, ölümcül kazalara davetiye çıkaran magandaların arasında sosyal medya fenomenleri de bulunuyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:20
Yollarda terör estiren maganda şarkıcı çıktı 

Yollarda terör estiren maganda şarkıcı çıktı 

Bağcılar'da kullandıkla araçla trafikte ölümcül hareketler yapan iki kişi yakalandı. Trafik magandalarından birinin sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenen klibin şarkıcısı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobille “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafikte terör estiren 2 maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konularak 10 bin 20 lira idari para cezası kesilen ve birinin aracı trafikten men edilen magandalar, 2 yıla kadar hapisle yargılanacak. Ayrıca trafikte terör estiren şüphelilerden birinin sosyal medyada bir milyon izlenen videodaki şarkıcı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Bağcılar'da işlek bir caddede ortaya çıkan lüks otomobilli maganda, akşam saatlerinde trafik aktığı esnada dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmıştı. Cadde ve sokaklarda adeta terör estirerek trafiğin tehlikeye düşüren sürücü, o anları kaydettirip sosyal medyada yayınlamıştı.

Ataşehir'de başka bir lüks otomobilli maganda ise kameralara dönüp “Senin için dönüyorum” diyerek kavşakta yanlama yapmış, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ortalığı da siyah dumana boğmuştu.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında görüntüleri incelemeye alan polis, Bağcılar’da yanlama yapan lüks otomobilin sürücüsünün Cüneyt K. olduğunu tespit etti.

Ataşehir’de kavşakta lüks otomobille yanlama yapan maganda Bektaş T. de sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Şubeye götürülen sürücülere burada, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden toplamda 10 bin 20 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Cüneyt K.’nın aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

SOSYAL MEDYA ŞARKICISI

Öte yandan lüks otomobili trafikten 60 gün süreyle men edilen ve sürücü belgesine 60 gün el konulan maganda Cüneyt K.’nın şarkıcı olduğu ortaya çıktı.

Daha önce İstanbul’un çeşitli noktalarında defalarca yanlama hareketi yaptığı ve trafikte “makas” attığı bilgisine ulaşılan şahsın “single” bir parça yaptığı ve çektiği kliple sosyal medyada 1 milyondan fazla kez izlendiği ortaya çıktı.

Şarkının klibinde ise trafikte daha önceden suç işleyen ve birkaç ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Harun T. ile yaklaşık 8 ay önce Kağıthane-Bomonti Tünelini trafiğe kapatmasından dolayı yargılanan Ünal T. olduğu öğrenildi.

Öte yandan sürücü belgesi geri alınan sürücüler, belgelerinin geri alma süresi dolduğunda, sürücü belgelerini teslim alabilmek için “psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını” belgelemek zorunda kalacaklar. Şubede işlemleri tamamlanan Cüneyt K., “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Bağcılar Yüzyıl Polis Merkezi Amirliğine, Bektaş T. ise, Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezine Amirliğine teslim edildi.

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şarkıcı MagandaDriftBağcılarMaganda
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