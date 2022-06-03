Yolun ortasında naylor torba içinde para buldu
Çorlu Esentepe'de bisikletle gezmeye çıkan vatandaş, yolun ortasında bulduğu naylon torba içinde 6 bin 500 TL para çıktı
Tekirdağ Çorlu’ya bağlı Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzerinde bisikletle ve yaya olarak gezintiye çıkan kapıcı Şükrü Uzun ve Tuncay Doğan isimli iki arkadaş, yol ortasında 6 bin 500 lira banknot para buldu. İki arkadaş, parayı sayıp sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.
Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekiplerince teslim alınan para sahibine verilecek.