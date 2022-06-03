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Yolun ortasında naylor torba içinde para buldu

03 Haziran 2022 Cuma 09:54
Yolun ortasında naylor torba içinde para buldu

Yolun ortasında naylor torba içinde para buldu

Çorlu Esentepe'de bisikletle gezmeye çıkan vatandaş, yolun ortasında bulduğu naylon torba içinde 6 bin 500 TL para çıktı
Tekirdağ Çorlu’ya bağlı Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzerinde bisikletle ve yaya olarak gezintiye çıkan kapıcı Şükrü Uzun ve Tuncay Doğan isimli iki arkadaş, yol ortasında 6 bin 500 lira banknot para buldu. İki arkadaş, parayı sayıp sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

İki arkadaş, “Yolda gezintiye çıktığımız esnada poşet içinde para bulduk. Kapıcı arkadaşlar olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Kim olsa aynısını yapması gerekir. Parayı düşüren vatandaşımızın belki bu paraya ihtiyacı vardı. İnşallah bir nebze olsun faydamız olmuştur” şeklinde konuştu.

Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekiplerince teslim alınan para sahibine verilecek.

Anahtar Kelimeler:
ParaçorluEsentepe
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