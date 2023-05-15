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YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması

Türkiye nefesini tuttu, 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için YSK'nin kesin olmayan sonuçlarını beklerken, Başkan Ahmet Yener son bilgileri duyurdu.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:52
YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu önünde sabah açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, yurtiçinde sandıkların yüzde 99'unun 
açıldığını kaybetti. Veri girişinde bir problem olmadığını kaydeden Yener, cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını da paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçiminin geride kaldığı 15 Mayıs sabahı yeni bir açıklama yaptı. Yener, yurtiçinde sandıkların yüzde 99'unun açıldığını sadece 27 sandığın açılmadığını kaydetti. 


Veri girişinde bir sorun olmadığını kaydeden Yener, saat 09.45 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını da açıkladı.

"YURTİÇİNDE AÇILMAYAN SANDIK SAYISI 27"

Yener, "09.45 itibarıyla 192 bin 187 sandığımız açıldı, yurtiçinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurtdışından gelen bin 579 sandık henüz açılmadı" dedi.

İşte Yener'in paylaştığı verilere göre son durum:

Recep Tayyip Erdoğan: 49,40

Kemal Kılıçdaroğlu: 44,96

Sinan Oğan: 5,2

Muharrem İnce: 0,44

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