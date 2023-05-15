YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu önünde sabah açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, yurtiçinde sandıkların yüzde 99'unun

açıldığını kaybetti. Veri girişinde bir problem olmadığını kaydeden Yener, cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını da paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçiminin geride kaldığı 15 Mayıs sabahı yeni bir açıklama yaptı. Yener, yurtiçinde sandıkların yüzde 99'unun açıldığını sadece 27 sandığın açılmadığını kaydetti.

"YURTİÇİNDE AÇILMAYAN SANDIK SAYISI 27"

Veri girişinde bir sorun olmadığını kaydeden Yener, saat 09.45 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını da açıkladı.

Yener, "09.45 itibarıyla 192 bin 187 sandığımız açıldı, yurtiçinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurtdışından gelen bin 579 sandık henüz açılmadı" dedi.

İşte Yener'in paylaştığı verilere göre son durum: