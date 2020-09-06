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Yunan bayrağı dalgalanmasın diye satmadı | Tokat gibi cevap

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Manisa Akhisar doğumlu Aristotle Onassis'in dünyaya geldiği ev için, 85 yaşındaki kadına teklif edilen servete tokat gibi cevap

06 Eylül 2020 Pazar 16:27
Yunan bayrağı dalgalanmasın diye satmadı | Tokat gibi cevap

Yunan bayrağı dalgalanmasın diye satmadı | Tokat gibi cevap


Türkiye ile Ege ve Akdeniz'de kin tohumları eken Atina yönetimi, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir eve konsolos ve vakıf temsilcisi göndererek talip oldu. 

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Yunan asılllı Akhisarlı milyarder Onasiss'in doğduğu evin peşine düştü. Ancak Onasis Vakfı ile Yunanistanlı konsolosluk yetkililerinin servet teklif ettiği satış için Türk kadını tokat gibi cevap verdi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı, Yunan armatör Aristotle Onassis'in doğduğu ev olarak bilinen tarihi evini, Onassis Vakfı'nın 3 milyon Euro'luk teklifine rağmen satmadı. Tarihin izlerini taşıyan koruma altındaki 3 katlı eviyle ilgili hikayeyi anlatan Mihriye Yalazı, teklif edilen para karşısında çok şaşırdıklarını belirterek, "Yunan bayrağı dalgalanmasın diye satmadım" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 85 yaşındaki Mihriye Yalazı, Yunan armatör Aristotle Onassis'in doğduğu ev olarak bilinen tarihi evini, Onassis Vakfı'nın 3 milyon Euro'luk teklifine rağmen satmadı.

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis'nin doğduğu ev, hikayesiyle ünlü oldu. Akhisar'da yaşayan ve ticaret yapan Yunan armatör Onassis'in, Hashoca Mahallesi'nde bulunan koruma altındaki 3 katlı evi, 1972 yılında Akhisar'ın ünlü iş insanlarından Cemal Yalazı tarafından satın alındı.

ONASSIS VAKFI SATIN ALMAK İSTEDİ

Yalazı, evi 4 çocuğunun annesi eşi Mihriye Hanım'ın üzerine yaptırdı. Eşi Cemal Yalazı'nın 2004 yılında vefat etmesiyle, Mihriye Yalazı evde yalnız yaşamaya devam etti. Dünyaca ünlü armatörün adına kurulan Onassis Vakfı'nın yöneticileri, bir süre önce Yunanistan İzmir Konsolosluğu yetkilileriyle evi görmeye geldi. Evi, vakıf adına satın almak istedi. Ancak Mihriye Yalazı, evi satmadı.

'BU PARA KARŞISINDA ŞAŞIRDIK'

Tarihin izlerini taşıyan koruma altındaki 3 katlı eviyle ilgili hikayeyi anlatan Mihriye Yalazı, "3 kızım, 1 oğlum var. Benim yaşadığım ev, herkesin bildiği Onassis'in doğduğu yer olan tarihi bina. Eşim Cemal Yalazı bu evi 1972 yılında aldı. Evin tapusunu benim üzerime yaptı. Bizim burada çok güzel günlerimiz geçti. Bir gün Yunan armatör Onassis adına kurulan vakıf yöneticileri evi görmek istediler. Gelenler arasında vakıf yöneticilerinin yanı sıra Yunanistan Konsolosluğu'ndan yetkililer de varmış. Evi Onassis Vakfı'nın değerlendirmek istediğini söylediler. Evi satın almak için 3 milyon Euro teklif ettiler. Bu para karşısında çok şaşırdık" diye konuştu.


'YUNAN BAYRAĞI DALGALANMASIN DİYE SATMADIM'

Teklif karşısında şaşıran ve durumu aile arasında konuştuklarını anlatan Yalazı, bir Türk askerinin konuşmasıyla evi satmamaya karar verdiklerini söyledi. Yalazı, "O tarihlerde Akhisar'da Garnizon Komutanı olan Cüneyt Kavuncu ziyaretimize geldi. Vatan sevdalısı, Atatürkçü, milliyetçi bir Türk askeri olan Kavuncu, bu evi satmanın vatanı satmakla eşdeğer olduğunu, burada Yunanistan bayrağının dalgalanacağını, Akhisar Askerlik Şubesi'ndeki Türk bayrağı ile Yunan bayrağının aynı sokakta bulunmasının her Türk'ü yaralayacağını anlattı. Ben bu sözlerle burada Yunan bayrağının dalgalanmasını kabul edemeyeceğimi anladım. Eşim ile mutlu günler geçirdiğimiz bu evi Onassis Vakfı'na satmama kararı aldım" dedi.

'TARİHİ EVİ KORUMAYA KARAR VERDİK'

Tarihi ev güzelliğiyle ilgi çekerken Mihriye Yalazı, kendisine yardımcı olan torunu Pelin Demircan ile birlikte evine adeta gözü gibi bakıyor. Yalazı, "Normal bir eve göre daha çok bakım istiyor. Ama biz içinde yaşadığımız, anılarımızın olduğu bu tarihi evi korumaya kararlıyız" diye konuştu.

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