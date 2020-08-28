Yunan jetleri havadan geri çevrildi | Oyun kısa sürdü



Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de savaş kışkırtıcılığına devam ediyor. AB, BAE ve Mısır desteği ile Akdeniz'de Türkiye'nin ilan ettiği Navtex sahasına delmeye çalışan Yunan savaş uçakları, Türk F-16'ları tarafından geri çevrildi.

Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Türk jetleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.https://t.co/yntVao9lgz#MSB #TSK pic.twitter.com/9V46V3Gve7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020

27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.