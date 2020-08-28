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Yunan jetleri havadan geri çevrildi | Oyun kısa sürdü

Yunanistan. Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye savşa uçağı sokmaya çalışınca Türk Hava Kuvvetleri uçakları devreye girdi, 6 Yunan F-16 uçağı geri çevrildi.

28 Ağustos 2020 Cuma 20:56
Yunan jetleri havadan geri çevrildi | Oyun kısa sürdü

Yunan jetleri havadan geri çevrildi | Oyun kısa sürdü


Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de savaş kışkırtıcılığına devam ediyor. AB, BAE ve Mısır desteği ile Akdeniz'de Türkiye'nin ilan ettiği Navtex sahasına delmeye çalışan Yunan savaş uçakları, Türk F-16'ları tarafından geri çevrildi. 

Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Türk jetleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.

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