Yunan sınırında göçmenlere silahlı saldırı, 1 ölü var





Yunan askerlerinin insanlık dışı saldırıları Ege Denizi'nde kayıt altına alındı. Utan verici görüntüler aralarında çocuk ve hamile kadınlarının bulunduğu botlara ateş açtı. Ellerinde demir çubuklarla lastik botları patlatmaya çalışın Yunan askerlerinin, düzensiz göçmenlere galiz küfürler savurduğu görülüyor. Kadada ise durum daha beter. Yunan sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu bir düzensiz göçmen can verdi. İpsala Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenlerden biri Yunan askerinin açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldü, çok sayıda yaralı var. Bu arada Yunan ordusu Türkiye sınırında gerçek mermilerin kullanılacağı büyük bir askeri tatbikat başlatma kararı aldı. Bu arada Türkiye'nin sınırlarından çıkan düzensiz göçmen sayısı 130 bini geçtiği bildiriliyor.

SURİYELİ MÜLTECİ CAN VERDİ

Edirne’nin İpsala ilçesinden bu sabah Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere iddiaya göre, Yunan askerleri ateş açtı. Askerlerin önce, önce havaya ardında da göçmenlerin üzerlerine ateş açtığı öne sürüldü. Bu sırada Yunanistan’a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emad adlı göçmen, sırtından vurularak yaralandı. Göçmenlerin Türk sınırına taşıdığı Ahmet Ebu Emad yolda hayatını kaybetti. Ebu Emad'in cansız bedeni, Enez’de hastane morguna kaldırıldı.

OLAY ÖNCESİ YUNAN ASKERLERİ ŞİDDET UYGULAMIŞ

Edirne üzerinden sınırı geçmeye çalışırken Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurulup öldürülen Suriye uyruklu Ahmed Ebu İmad'in yanındaki arkadaşları, Yunan güvenlik güçlerinin silah kullanmadan önce kendilerini darbettiğini söyledi. İmad'a ön otopsi yapıldı.

PAZARKULE'DE ÜST ÜSTE MÜDAHALE!

Öte yandan Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.



136 GÖÇMEN KURTARILDI

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden lastik botlar ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 136 göçmen denizde mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye kurtarma operasyonu düzenlenerek kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botun motoru ve mazotlarına el konulduğunu iddia etti.

Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açtığı iddiaları üzerine harekete geçen çok sayıda göçmen, sosyal medya ve Whatsaap üzerinden kurdukları gruplarda bir araya geldi. Bulundukları il ve ilçelerde ortaklaşa otobüs kiralayan bazı göçmenler Edirne sınır kapısına giderken, bazı göçmenler ise İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi tarafına geldi.

Burada lastik botlar ile yola çıkan göçmenler, Sakız Adasına yaklaştıkları sırada iddiaya göre Yunanistan'ın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik botlarında bulunan motorun ve yakıtın alınması sonucu ölüme terk edildi. Ölüme terk edilen göçmenlerin yaklaşık 5 saat sonra imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler ayrıca denizde yola çıkan ve motoru bozulan başka bir göçmen botuna da yardım elini uzattı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 136 göçmen Çeşme İskelesine getirildi. Göçmenlerden biri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını, botlarında bulunan motor ve yakıtı alınarak ölüme terk edildiklerini söyledi.



DÜĞÜN SALONU KAPILARINI AÇTI

Yunanistan'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelen göçmenlerin geçişleri devam ediyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin geceyi geçirmesi düğün salonunun kapıları açıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ile kırsal alanlardaki tel örgüleri ve tüm engelleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Yunanistan'a geçmeyi Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuz'luda bekleyen göçmenlere geceyi geçirmeleri için düğün salonunun kapısı açıldı. Belirli aralıklarla göçmenler için gıda yardımı yapılırken, çocuklar için de kıyafet dağıtılıyor.

Meriç Nehri üzerinden geçtiği Yunanistan'dan geri gönderilen Afganistanlı Can Rezai, "Yunanistan'a geçtik. Gruplar halinde geçiyorduk. Bizi yakaladılar. Çantalarımızı yaktılar, telefonlarımızı kırdılar. Paralarımızı alıp, bizi dövdüler. İki kere geri gönderildim. Bir kere bot ile bir kere de tekneyle geçtim" diye konuştu.

