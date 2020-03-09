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Yunan sınırında insanlık öldü | Göçmenlerin üzerine kimyasal saldırı

Bütün dünyanın gözü önünde, on binlerce göçmenin üstüne tarım ilacı sıkan Yunanlıların utanç verici görüntülerine insan hakları savunucuları sessik kalıyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 18:13
Yunan sınırında insanlık öldü | Göçmenlerin üzerine kimyasal saldırı

Yunan sınırında insanlık öldü | Göçmenlerin üzerine kimyasal saldırı



Irak'ın işgali için Saddam Hüseyin, Libya'ya çöreklenmek için Muammer Kaddafi, Suriye'yi yağmalamak için Beşar Esad yönetimini kimsal gaz kullanmakla suçlayan Avrupa ülkeleri, Yunan sınırında göçmenlere tarım ilacı sıkılmnasını sessizlikle izliyor.

Sınırda son durum, İnsan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan batılı ülkeler, Yunan sınırında işlenen suçlara karşı derin bir suskunluğa büründü. Günlerdir polis ve askerlerin gerçek mermilerle saldırdığı, 3 göçmeni katlettiği Meriç hattı üzerinde bugün de tarım ilacı sıkıldı. Utanç verici görüntülere tek bir batılı ülkenin ses çıkarmaması dikkat çekiyor. 

Türkiye'den Yunanistan'a geçmek için binlerce göçmenin bekleyişi Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde sürüyor. Yunan güvenlik güçlerinin, göçmenlere silah, plastik mermi, gaz bombası ve TOMA'lardan tazyikli su ile sert müdahalesi de yer yer devam ediyor.

Yunan asker ve polisinin gözetiminde, sınırın Türkiye tarafına sokulan traktörlerle tel örgüler arkasında bekleyen göçmenlerin üzerine tarım ilacı sıkıldı.

AŞIRI SAĞCILARIN YAPTIĞI İDDİASI

Sınır hattı boyunca tarım ilacı sıkılmaya devam edildiği görülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkiye yol açarken, çekim yapanların ise güldüğü duyuldu.

Tarım ilacının, Yunanistan´da yaşayan aşırı sağcılar tarafından sıkıldığı iddia edildi. Traktörden tarım ilacı sıkılırken, bölgede bulunan Yunan asker ve polislerinin müdahale etmediği görüldü.
 

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