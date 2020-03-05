Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Yunan zulmünü yaşamıştı | Menice ailesine kavuştu

Yunan polisini en gaddar saldırısını 10 yaşında iliklerine kadar yaşayan küçük Menice, önceki gün sınırda ailesine kaybetmişti. Menice'nin ailesi bugün ortaya çıktı.

05 Mart 2020 Perşembe 14:46
Yunan zulmünü yaşamıştı | Menice ailesine kavuştu

Yunan zulmünü yaşamıştı | Menice ailesine kavuştu


Yunan askerinin sınır koruma adı altında göçmenlere uyguladığı acımasız saldırı sırasında ailesini kaybeden Afgan uyruklu 10 yaşındaki küçük Menice anne babası ile kardeşlerine iki gün sonra kavuştu.
Avrupa'ya gitme hayali kuran Afgan Arapladı ailesi, bir grup göçmenle Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı.


Edirne'den anne- babası ve 2 kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan 10 yaşındaki Afganistan uyruklu Menice Arapladı, bir grup göçmenle birlikte Türkiye'ye geri gönderildi. Ailesinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen küçük çocuğun, "Ailemi çok özlüyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum" sözleri yankı yarattı. Sevindiren haber ise az önce geldi. Küçük çocuk ailesine kavuştu.


 Arapladı ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu bir araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice, başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. O anda ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi.

Anne- babası ile kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiğini söyleyerek gözyaşı döken Menice Arapladı, "Ailemi çok özlüyorum. Burada herkesin ailesi var, benim yok. Biz onlara ne yaptık? Neden ailemle beni ayırdılar? Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak, eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yunan polisi cep telefonu ve paralarımız ile eşyalarımızı aldı. Yunan Polisi çok kötü davrandı, herkesi dövüyorlar" diye konuştu.

'BİR SURİYELİYİ VURDULAR'

Küçük kız, Yunan Polisi'nin Suriyeli bir göçmeni ateş ederek öldürdüğünü öne sürerek, "Yunan Polisi sürekli şiddet uyguluyor. Yanımda Suriyeli bir kişi Yunan polisi ile kavga etti. Daha sonra o Suriyeliyi alıp götürdüler. İki el silah sesi duydum, bir daha o Suriyeliyi görmedik. Sonra öldüğünü söylediler. Neden öldürdüler? Çünkü o Yunan polisine vurdu, o yüzden öldürdüler. Ailemin bulunmasını istiyorum" dedi.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Türkiye'yi ağlatan olayın ardından ise sevindiren haber geldi. Küçük çocuk ailesine kavuştu. Yürekleri ısıtan anların görüntüsü de ortaya çıktı. 

Suriye'de son durum | 2 askerimiz şehit 6 yaralı var
Suriye'de son durum | 2 askerimiz şehit 6 yaralı var
Suriye'de son durum, şehidimiz ve yaralılarımız var 
Suriye'de son durum, şehidimiz ve yaralılarımız var 
İHA ve SİHA'larımız Suriye'de tüm dengeleri değiştirdi
İHA ve SİHA'larımız Suriye'de tüm dengeleri değiştirdi
Türkiye şehitlerini uğurladı | 34 şehit için göz yaşları sel oldu
Türkiye şehitlerini uğurladı | 34 şehit için göz yaşları sel oldu
Sınırı 18 bin kişi geçti, Yunan ve Bulgar sınırında yığılma sürüyor
Sınırı 18 bin kişi geçti, Yunan ve Bulgar sınırında yığılma sürüyor
Onbinlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan'a akın ediyor
Onbinlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan'a akın ediyor
İmamoğlu'ndan 33 şehit çağrısı 'Ortak mücadeleyle bütün sıkıntıları aşarız
İmamoğlu'ndan 33 şehit çağrısı 'Ortak mücadeleyle bütün sıkıntıları aşarız
Göçmenlere Avrupa kapıları açıldı! Sınıra yürüyorlar
Göçmenlere Avrupa kapıları açıldı! Sınıra yürüyorlar
Anahtar Kelimeler:
YunanistanSınırMülteciAfgan Uyruklu Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüslü yolcu THY uçağıyla İstanbul'dan geçti
Koronavirüslü yolcu THY uçağıyla İstanbul'dan geçti
Suriye'de son durum | 2 askerimiz şehit 6 yaralı var
Suriye'de son durum | 2 askerimiz şehit 6 yaralı var
Yunan askerinin barbarlığı | Kıyafetlerine kadar alıp geri gönderdiler
Yunan askerinin barbarlığı | Kıyafetlerine kadar alıp geri gönderdiler
Suriye'de son durum, şehidimiz ve yaralılarımız var 
Suriye'de son durum, şehidimiz ve yaralılarımız var 
Yunan sınırında göçmenlere silahlı saldırı, 1 ölü var
Yunan sınırında göçmenlere silahlı saldırı, 1 ölü var
Sızma girişiminde bulunan 34 terörist öldürüldü
Sızma girişiminde bulunan 34 terörist öldürüldü
Evlenenler azaldı, boşanmalar hızla artıyor
Evlenenler azaldı, boşanmalar hızla artıyor
Adil Gür'ün Rus ayıbına gece boyunca tepki yağdı
Adil Gür'ün Rus ayıbına gece boyunca tepki yağdı
Sınırda göçmen dramı büyüyor, Yunan sınırında zor gece 
Sınırda göçmen dramı büyüyor, Yunan sınırında zor gece 
Suriye'de iki savaş uçağı düşürüldü | Askerimize saldıracaktı
Suriye'de iki savaş uçağı düşürüldü | Askerimize saldıracaktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim