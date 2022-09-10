Yunanistan, Bozcaada açıklarında Türk gemisine saldırdı



Somali'den iki gün önce 18 personel ile boş olarak çıkan ve Türkiye'ye bakım için gelen Anatolian isimli gemi, uluslararası sulardan çıkarak, Türk karasularına girmesinin ardından silahlı saldırı düzenledi. Saldırı iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırdı. Yunan deniz botlarının saldırısı sırasında gemi personelinden yaralanan olmazken Türk karasularında gerçekleşen saldırı sonrası bölgede Türk savaş gemileri devriyelerini sıklaştırdı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi.



Bildirim üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi.

"Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı olay anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin ateş açması ve Ro-Ro gemisindeki isabetler yer alıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA PROTESTO EDİLDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda, Komoros Bayraklı 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimlerde bulundu. Olayın protesto edildiği, durumun vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesinin talep edildiği öğrenildi.



