Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Yunanistan'da 65 Türk'te koronovirüs çıktı

Çoğunluğu İspanya'ya iş bulmak ümidiyle yola çıkan, bazılarının ise gemi adamı olmak için staj yapmak için bindiği gemide çıkan koronavirüs salgını 65 Türk vatandaşını sıçradı.

03 Nisan 2020 Cuma 19:05
Yunanistan'da 65 Türk'te koronovirüs çıktı

Yunanistan'da 65 Türk'te koronovirüs çıktı

Dünyayı esir alan koronovirüs salgını, Çeşme'den yola çıkan Amerikan yolcu gemisinde İsveçli bir turistin taşıdığı covid-19, 119 kişiye bulaştı. Virüs kapan yolculardan 65'i ise Türk vatandaşı. Koronavirüs'e yakalanan Türk vatandaşlarının büyük bölümünün iş bulmak ve gemi adamı olmak umuduyla İspanya'ya gitmek için Çeşmeden gemiye bindiği bildiriliyor.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda karantinaya alınan Yunanistan bayraklı "El. Venizelos" isimli yolcu gemisinde koronavirüs testi pozitif çıkan 119 kişiden 65'nin Türk vatandaşı olduğu açıklandı


Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen "El. Venizelos" isimli kruvaziyerin, Yunanistan’ın Pire Limanı’ndaki karantinası sürüyor.

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, yaptığı açıklamada Yunanistan bayraklı, kaptanı ve 36 kişilik Yunan mürettebatın yanı sıra 160 Türk ve 187 üçüncü ülke vatandaşını taşıyan kruvaziyerin Pire Limanı'ndaki bekleyişinin sürdüğünü, Yunan sağlık ekiplerinin sık sık gemiye çıkarak kontrollerini devam ettirdiğini söyledi.


Yunan makamlarının resmi açıklamalarına göre, bu aşamada kruvaziyerdeki 119 kişide virüs belirtilerine rastlandığını belirten Özügergin, test sonuçlarının kesin olarak açıklanmasının ardından negatif görülenlerin karaya çıkartılarak uygun yerde misafir edileceğini, virüs taşıdığı belirlenenlerin ise tedavilerinin gemide yapılacağını dile getirdi.

Özügergin, Yunan makamları ve gemiyi kiralayan Türk şirketiyle temas ve eş güdüm içinde bulunduklarını vurgulayarak, gerek gemide kalanlar, gerekse karaya çıkartılacak olanların sağlık ve erzak gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının teminat altına alındığını kaydetti.

VİRÜS TESPİT EDİLEN YOLCULARDAN 65'İ TÜRK VATANDAŞI

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Hardalias, koronavirüs testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcuların tedavilerinin kruvaziyerde yapılacağını, testleri negatif çıkanların ise Atina'da bir otelde 14 gün süreyle karantinaya alınacaklarını açıkladı.

Hardalias, koronavirüs tespit edilen yolculardan 65'inin Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

Kruvaziyerin bağlı olduğu Amerika Florida merkezli "Miray International" ve "Miray Cruises" gemicilik şirketinden yapılan açıklamada, Yunan makamlarının gemideki personelden 119 kişide virüs bulgusuna rastlanıldığı bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, personelden önceki gün hastaneye kaldırılan 2 kişi dışında hiçbirinin ciddi sağlık probleminin bulunmadığı, kruvaziyerdeki tüm personelin her türlü ihtiyacının giderildiği kaydedildi.

Koronavirüslü şahıs, hastaneden kaçtı, polis peşine düştü
Koronavirüslü şahıs, hastaneden kaçtı, polis peşine düştü
BM Genel Sekreteri Guterres'ten acil ateşkes çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten acil ateşkes çağrısı
Koronavirüs 1 milyon kişiye bulaştı | Ölü sayısı 52 bini geçti
Koronavirüs 1 milyon kişiye bulaştı | Ölü sayısı 52 bini geçti
Koronavirüs son dakika | 79 can kaybı 415 vatandaşımız iyileşti
Koronavirüs son dakika | 79 can kaybı 415 vatandaşımız iyileşti
Koronavirüslü hasta ile otobüste yolculuk yapan 50 kişi aranıyor
Koronavirüslü hasta ile otobüste yolculuk yapan 50 kişi aranıyor
Alper Sesli covid-19'un etkilerini değerlendirdi | Eğlence sektörü destek bekliyor
Alper Sesli covid-19'un etkilerini değerlendirdi | Eğlence sektörü destek bekliyor
Asfaltta dansözlü doğum günü kutlamasına korona cezası
Asfaltta dansözlü doğum günü kutlamasına korona cezası
Kırmızı göz koronavirüs habercisi mi?
Kırmızı göz koronavirüs habercisi mi?
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHaberHaberiYunanistanGemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da deprem, Ankara Çubuk 3.8 ile sallandı
Ankara'da deprem, Ankara Çubuk 3.8 ile sallandı
Koronavirüs 1 milyon kişiye bulaştı | Ölü sayısı 52 bini geçti
Koronavirüs 1 milyon kişiye bulaştı | Ölü sayısı 52 bini geçti
Koronavirüs son dakika | 79 can kaybı 415 vatandaşımız iyileşti
Koronavirüs son dakika | 79 can kaybı 415 vatandaşımız iyileşti
Sosyal mesafeye uymayanlara dezenfaktan püskürtüldü
Sosyal mesafeye uymayanlara dezenfaktan püskürtüldü
Koronavirüslü hasta ile otobüste yolculuk yapan 50 kişi aranıyor
Koronavirüslü hasta ile otobüste yolculuk yapan 50 kişi aranıyor
İBB'den sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske desteği
İBB'den sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske desteği
Madde madde çarpıcı 'Dolu otobüs' detayları
Madde madde çarpıcı 'Dolu otobüs' detayları
Valilik izin belgesi yoksa sakın yola çıkmayın
Valilik izin belgesi yoksa sakın yola çıkmayın
Son dakika koronavirüs | 601 sağlık çalışanı virüs kaptı
Son dakika koronavirüs | 601 sağlık çalışanı virüs kaptı
İBB, bloke edilen banka hesapları için dava açtı 
İBB, bloke edilen banka hesapları için dava açtı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim