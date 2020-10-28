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Yunanistan'dan Meis'te bayraklı provakasyon

Yunanistan Akdeniz'de gerginliği tırmandırmak için yeni yöntemler peşinde. Akdeniz'de Türkiye'ye en yakın küçük kara parçasına dev Yunan bayrağı çeken Atina halkı tahrik etme peşinde.

28 Ekim 2020 Çarşamba 20:31
Yunanistan'dan Meis'te bayraklı provakasyon

Yunanistan'dan Meis'te bayraklı provakasyon


Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde sık sık Türkiye'yi tahrik ederek, uluslararası destek bulmaya yoğunlaşan Yunanistan minicik adaya dev yunan bayrağı dikerek, Kaş'lıları tahrik etmeye çalışıyor.Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, bu sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. 

Türkiye ve Yunanistan arasında 'Oruç Reis' ile Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara başlanmasıyla diplomatik gerginlik yaşanırken, ülkenin Türkiye'ye en yakın kara parçası Meis Adası'nın Limanağzı bölümüne, Kaş'tan çıplak gözle görülebilen dev bayrak dikildi. 

Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Adası'na dün gece veya bu sabah çekildiği tahmin edilen bayrağı görenler şaşırdı.

TEPKİYE NEDEN OLDU

Türkiye, bugün Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği tatbikat ile ilgili, Yunanistan da yarın yapacağı tatbikatın Navtex bildirimlerini geri çekmişti. Karşılıklı iyi niyet göstergesi olarak değerlendirilen Navtex iptallerinin ardından dev Yunanistan bayrağının dikilmesi, tepkilere neden oldu. 

İlçede yaşayanlar, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Yunanistan bayrağının dikilmesinin, 'provokasyon' niteliğinde olduğunu kaydetti.

BAŞKAN ULUTAŞ: PROVOKASYON AMAÇLI 

Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, Yunanistan'ın dev bayrak açmasının 'provokasyon' amaçlı olduğunu belirterek, Türkiye'nin aklıselim yol izlediğini söyledi. Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları ile ilgili ilçede de farklı etkinlikler olacağını, Meis'in tam karşısındaki Gedi Efe Dağı'na bugün ve yarın lazerlerle Türk bayrağı yansıtacaklarını belirten Başkan Ulutaş, "Ayrıca bayram kutlamaları kapsamında 17 pare top atışı olacak. Sanırım bu etkinlikleri duyup Meis Limanağzı'na böyle bir bayrak diktiler. Biz hakkımızı, hukukumuzu her zaman savunuyoruz ve savunacağız. Niye böyle bir şey yaptılar; kendilerine sormak lazım. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olduğu gibi 70 tekne ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız" dedi.


 

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