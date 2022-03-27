Yunus balıkları sahile vurdu | Ölüm nedenleri araştırılıyor

İstanbul Eyüp ilçesine bağlı İhsaniye mahallesi Ağaçlı sahiline vuran yunus balıklarının ölüm nedeni araştırılıyor,

Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gazoğlu durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Ne olduğunu anlamadığı manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu ise ölü yunus balıklarının yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

“1 HAFTADA 24 ÖLÜ YUNUS BALIĞI”

Sokak hayvanlarına besleme yaptığı esnada gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu, “Biz Batı Karadeniz dediğimiz nokta da sokak hayvanlarını besliyoruz. Buraya hayvanları beslerken bir ihbar sonucu geldik. Geçenlerde 21 yunus saydık, bugün de sizle beraber keşfe çıktığımızda siz de gördünüz ki 22, 23 ve 24 olarak devam ediyor. Sahil hattında aşırı derecede yunus var. Çoğu da bu şekilde görüldüğü gibi karaya vurmuş halde ama neden olmuş? Geçen hatta ihbarını verdik biz bunun diğer yunuslar alındı ama bugünde yine geldiğimizde yunuslar sahil hattında bu şekilde biz arıyoruz, tarıyoruz hani canlı görürsek uzaklaştıralım diye ama maalesef galiba gece karaya vuruyorlar. Kurtlar iniyor, kurtlarda aç kaldıkları zaman ve diğer doğada yaşayan hayvanlar aç kaldıkları için parçalamışlar. Durum bundan ibaret, üzülüyoruz” dedi.

“MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR”

Konuya acilen müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Gazoğlu, “Bu konu ile alakalı yetkililerin acil müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü hattı gördüğümüz zaman Karaburun’dan başlayıp aşağı ağaçlı noktasına kadar Karaburun sahile çok vurmuyor özellikle bu hatta vuruyor. Bunların neden vurduğunu gerçekten anlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.