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Yuşa Tepesi'nde orman yangını, kundakçılar karanlığı seviyor

Son günlerde çıkan orman yangınlarında saat 22.00'den sonraki zaman dilimleri sabotaj ya da kundaklama iddiasını güçlendiriyor. Beykoz Yuşa Tepesi'ndeki yangın da aynı saatlerde çıktı.

Yuşa Tepesi'nde orman yangını, kundakçılar karanlığı seviyor

Son günlerde çıkan orman yangınlarında saat 22.00'den sonraki zaman dilimleri sabotaj ya da kundaklama iddiasını güçlendiriyor. Beykoz Yuşa Tepesi'ndeki yangın da aynı saatlerde çıktı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 07:38
Yuşa Tepesi'nde orman yangını, kundakçılar karanlığı seviyor


Yuşa Tepesi'nde orman yangını, kundakçılar karanlığı seviyor

İzmir, Muğla, Antalya ve İstanbul'da peş peşe akşam geç saatlerde çıkan orman yangınlarında kundaklama iddiaları polisi harekete geçirdi. PKK'lı katillerin şehir yapılanmaları tarafından üstlenilen yangınlara, İstanbul'da bir yenisi daha eklend.

Beykoz'da bulunan Yuşa tepesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın ekiplerce kontrol altına alınırken kundaklama şüphesi polisi harekete geçirdi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolu Kavağı yolu üzerinde yer alan Yuşa tepesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Ormanlık alanda kısa sürede yayılan yangına Beykoz itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İtfaiyesine bağlı ekiplerde müdahale etti. Çevredeki vatandaşlarında desteğiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınan alevlerin ardından uzun süre soğutma çalışması yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Askeri alana yakın bir noktada çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri bir saatlik çalışmanın sonunda yerleşim yerlerine yaklaşmadan kontrol altına almayı başardı. Her türlü olumsuzluğa karşı uzun namlulu silahlarla bekleyen askerler gözlemlenirken, polis ekipleri de ormanlık alanda şüpheli kişi ya da kişileri aradı.

Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kişi ya da kişilerce ormanlık alan yakılmak istendi. Bu iddiayı değerlendiren polis ekipleri karanlık alanda görülen ışıkların olduğu noktalarda şüpheli avına çıktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BeykozYangınYuşa Tepesi
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