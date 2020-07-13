Yusufeli Baraj inşaatını sel vurdu, hasar büyük



Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybetti, Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan selde bir evi su bastı, bazı yollar ile tarım arazileri zarar gördü

Artvin’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Yusufeli ilçesinde hasara yol açtı. Meydana gelen heyelanda Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapanırken, ekipler tarafından gece boyunca yapılan çalışmanın ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Selde en çok zararı ise tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı’nın şantiyesi gördü. Sel nedeniyle balçıkla kaplanan şantiyede çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi.

Sabahın ilk ışıklarıyla temizleme çalışmalarının başladığı şantiyede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Bu sabah saatleriyle birlikte selin hasarı ortaya çıkarken, arama-kurtarma çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

ERZURUM'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan selde bir evi su bastı, bazı yollar ile tarım arazileri zarar gördü. Kentin Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak bir süre sonra şiddetini artırarak sele dönüştü.

Sel nedeniyle ilçenin Ayvalı Mahallesi'nde bazı yollar, bahçeler ile tarım arazileri zarar gördü. Mahalle Muhtarı Musa Demir, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan sağanağın bir süre sonra şiddetini artırarak sele dönüştüğünü, sel suları yüzünden bir evi su bastığını, bazı vatandaşların bahçe ve tarlalarının zarar gördüğünü belirtti. Demir, selde yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.