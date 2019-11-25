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Yüzlerce erkeği 'Sizi jigolo yapacağız' diyerek dolandırmışlar

İnternet üzerinde kurdukları site ile yüzlerce erkeği 'Sizi jigolo yapacağız' diyerek dolandıran çeteye 6 ilde şok operasyon.

Yüzlerce erkeği 'Sizi jigolo yapacağız' diyerek dolandırmışlar

İnternet üzerinde kurdukları site ile yüzlerce erkeği 'Sizi jigolo yapacağız' diyerek dolandıran çeteye 6 ilde şok operasyon.

25 Kasım 2019 Pazartesi 12:03
Yüzlerce erkeği 'Sizi jigolo yapacağız' diyerek dolandırmışlar

Yüzlerce erkeği 'Sizi jigolo yapacağız' diyerek dolandırmışlar



Maceracı genç erkekleri tuzağa düşüren çete üyeleri 'Sizi jigolo yapıyoruz' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Kurdukları site üzerinden VIP ve GOLD paketler satın alarak jigolo olmaya hazırlanan erkekler dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı. Dolandırılanlardan sadece 12 kişi şikayetçi oldu. Antalya merkezli 6 ilde 'jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen 9'u kadın 19 şüpheli eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sanal jigolo sitesi aracılığıyla dolandırılan 12 şahsın şikayetiyle geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekipler, sanal jigolo sitesini ve bu site ile alakası olarak belirledikleri şahısları 5 aylık bir teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından ekipler Antalya başta olmak üzere Denizli, Burdur, Isparta, Kocaeli ve Van’da ilk belirlemelere göre 12 kişiyi dolandıran şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.

Aralarında kadınların da bulunduğu 19 şüpheli lüks bir villaya yapılan baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 15 bin TL ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erkek H.E. ve kadın B.A.’nın lideri olduğu iddia edilen 9’u kadın 19 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk belirlemelerde şüphelilerin 150 bin TL'lik vurgunun belirlendiği ama bu rakamın milyonu bulabileceği öne sürüldü.

Şüphelilerin, sanal bir internet sitesi üzerinden jigolo ilanı verdiği ve buradaki formu dolduran erkekleri hemen aradıkları, VIP ile Gold üyelik adı altında 500 ile 750 lira ücret aldıkları öğrenildi. Formun ardından şüphelilerin, banka hesap bilgilerine ulaştıkları kişilerin hesaplarından para da çektikleri belirlendi. Bu siteye kamu görevlilerin de aralarında bulunduğu her meslek grubundan yüzlerce kişinin üyelik yaptırdığı ileri sürüldü.

Çetenin bu şekilde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ama sadece 12 kişinin şikayette bulunduğu belirtildi. Hesap hareketlerinde dolandırıldıkları belirlenen yüzlerce kişinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Çetenin kazandıkları paraları günlük harcadıkları villa ve yat gibi yerlerde lüks bir yaşam sürdükleri kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 25.11.2019 12:07
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