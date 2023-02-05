Yüzlerce sefer iptal edildi | Fırtına ve tipi uçakları vurdu

Önce şiddetli fırtına ardından tipi, kar yağışı ile birlikte İstanbul varışlı seferlerin büyük bölümü durdu. Pegasus, İstanbul yönüne giden tüm seferleri iptal ederken, THY'de çok sayıda sefer ertelendi.



Pegasus İstanbul varışlı tüm uçuşları iptal etti!



İstanbul ve çevresini etkisi altında tutan olumsuz hava Türk Hava Yolları ile Pegasus'un uçuşlarını önemli ölçüde etkiledi. Bazı yabancı uçak şirketleri de İstanbul varışlı severlerini sürekli tehir ediyor. THY yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından yapılması planlanan 170 seferi iptal edildi.

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Pegasus ise, hava muhalefeti nedeniyle yolcularına uçuş iptalleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından duyuru mesajı yayımladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlar iptal edilmiştir."

İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz;



6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 5, 2023



THY'DE İPTAL EDİLEN SEFERLER DUYRULDU

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri için sosyal medya hesaplarından duyuru mesajı yayımladı.



Üstün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi kontrol edebilirsiniz."

İPTAL EDİLEN SEFER SAYISI 238'İ GEÇTİ

Türk Hava Yolları(THY), İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 238 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri olduğu belirtilerek,

"İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.