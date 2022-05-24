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Zafer Havalimanı için Eskişehir'in üstünü çizdiler

Zafer Havalimanı’nda başlayacak yeni uçuşların, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı uçuş sayıları azaltılarak çoğaltıltı.

24 Mayıs 2022 Salı 09:41
Zafer Havalimanı için Eskişehir'in üstünü çizdiler

Zafer Havalimanı için Eskişehir'in üstünü çizdiler


Türkiye'de son yıllarda en çok tartışma konusu haline gelen yolcu garantili yatırımlardar Kütahya Zafer Havalimanı, zarardan kurtarılmak için çevre illerdeki kamuya ait hava limanlarında uçuşlar azaltılmaya başlandı.
 İstanbul, Almanya, Hollanda ve Belçika uçuşları başlıyor. Bu gelişmeyle Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın uçuş sayılarının azaltıldığı iddiaları yeniden gündeme oturdu

Hazine’den uçuş garantili Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nda İstanbul, Almanya, Hollanda ve Belçika uçuşları başlıyor. Zafer Havalimanı’nın Hazine garantili olmasından kaynaklı uçuş sayılarını çoğaltmak için Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın sefer sayılarının azaltılacağı ya da kapatılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Zafer Havalimanı’yla ilgili söz konusu karar bu iddiaları yeniden akıllara getirdi. 

Cumhuriyet Gazetesi'nde Rengin Temoçin imzasıyla bugün yer alan habere göre TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç, iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç ilişkin, “Eskişehir’deki Hasan Polatkan Havalimanı’nda seferler azaltıldı denildi,  sonrasında azaltmadık diye açıklama yapıldı. Bu şekilde çaktırmadan seferleri kaydırmaya çalışıyorlar. Eskişehir’e yapılması gereken seferler buradan alınarak oraya götürülüyor. Eskişehir halkına da azaltılmamış görüntüsü vermek için görüntüde birkaç sefer koyuyorlar” şeklinde konuştu. 

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Bu havalimanları yapıldığında bedelini vergilerle 84 milyon ödüyor. Zafer Havalimanı’nda uçuşlar başlasın ama bu yapılırken civar illerdeki Uşak, Eşkişehir, Balıkesir bu havalimanlarının yolcularına baskı yapılmasın. Devlet bunu denedi. Uşak’ı kapattı. Uşak’taki havalimanı resmen işlemiyor artık. Eskişehir’de bunun aynısını yapmak istediler. Ancak Eskişehirliler ayağa kalktı. Bunun üzerine geri adım atmak zorunda kaldılar” dedi. Çakırözer, “Zafer Havalimanı’nda tarifeli seferlerin yapılması güzel ama aynısını Eskişehir’e başlatmaları lazım. İnsanlar nereye uçmak istiyorsa ona göre planlama yapılması lazım. Sadece AKP iktidarı nereye havaalanı açmak istiyorsa oraya tarifeli uçak seferleri düzenlenmemeli. Rize’ye 3 milyon insanın uçacağı söyleniyor. Bunun planı yapıldı mı” ifadelerini kullandı.

"SEFERLERDE ARTIŞ OLMASI LAZIMDI"

Yazla beraber Hasan Polatkan Havalimanı’nda seferlerde artışların olması gerektiğini vurgulayan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ise “Havalimanı müdürüyle görüştüğümüzde sefer sayılarında artış olmadığını söyledi. Zaman ilerledikçe bu durum kesinlik kazanacak. Zafer Havalimanı zaten yanlış hesap. Ne yaparlarsa yapsınlar o zararı kurtaramayacaklar. Zafer Havalimanı’nın Eskişehir’e uzaklığı 130-140 kilometre. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu havalimanının zararını işçinin sırtına yıkmak ayıptır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Zafer HavalimanıKütahyaEskişehir
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