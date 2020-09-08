Zatürre aşısı için karaborsa uyarısı | Eczacılar yetkilileri uyarıyor

Türkiye bir yandan pandemi ile mücadale ederken, diğer yandan sonbahar ve kış mevsimine özgü salgınlara hazırlanıyor. Özellikle grip ve zatürre aşıları konusunda eczanelerde yaşanan sıkınta had safhaya ulaştı.

Uzmanların özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara önerdiği zatürre aşısı piyasada bulunamıyor. Zatürre aşısının karaborsaya düştüğü, 350 TL'lik ilacın 1000 TL'ye yükseldiği, eylül-ekimde gelecek aşılar için her eczanede 200-300 kişilik isim listeleri oluştuğu, ayrıca eczanedeki sırasını 1000 TL'ye satan kişiler olduğu iddiaları gündemde. Konuya dair açıklama yapan Türk Eczacıları Birliği bu iddiaların asılsız olduğunu, eczacıların sadece hasta mağduriyeti yaşanmaması adına hastaları grip ve zatürre aşısı için isim sırası oluşturduğunu belirtti. Piyasada zatürre aşısı bulunmadığını söyleyen eczacılar, aşı talebi olanları aile sağlığı merkezlerine yönlendirdiğini söylüyor



Koronavirüs (Covid-19) etkisini sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar sonbaharla birlikte diğer virüslerin de etkili olacağını ve koronavirüsle aynı belirtileri gösterdiği için sıkıntılar yaşanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle uzmanlar özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin zatürre aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor. Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar tarafından önerilince, aşıya talep arttı. Şu an piyasada bulunamayan zatürre aşısının karaborsaya düştüğü, 350 TL'lik ilacın 1000 TL'ye yükseldiği, eylül-ekimde gelecek aşılar için her eczanede 200-300 kişilik isim listeleri oluştuğu, ayrıca eczanedeki sırasını 1000 TL'ye satan kişiler olduğu iddiaları gündemde.

Konuya dair açıklama yapan Türk Eczacıları Birliği bu iddiaların asılsız olduğunu, eczacıların sadece hasta mağduriyeti yaşanmaması adına grip ve zatürre aşısı için isim sırası oluşturduğunu belirtti.

PİYASADA ZATÜRRE AŞISI YOK

Habertürk'te bugün yer alan habere göre pek çok eczane, piyasada zatürre aşısının bulunmadığını, aşıların ne zaman geleceği hakkında net bir bilgi olmadığını ancak aşı gelirse satışının aynı fiyattan (5 yıl koruyucu olan 70 TL - ömür boyu koruyucu olan 350 TL) olacağını dile getirdi. Eczacılar, zatürre aşısının aile hekimliklerinde ücretsiz yapıldığını dile getirerek, zatürre aşısı talebinde bulunanları aile hekimliklerine yönlendirdiklerini söyledi.

600 LİRA KAZANMAK İÇİN HİÇ KİMSE MESLEĞİNİ TEHLİKEYE ATMAZ

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Bir eczacının bir ilacı fiyatının üstünde bilerek ve isteyerek satması, onun diploma iptaline sebep olur. Hiçbir eczacı zatürre aşısını daha pahalıya satıp 650 lira fazladan kazanayım gibi bir düşünceye giremez çünkü hayatıyla oynar. O yüzden bu mümkün olamaz. 'O eczane, piyasadaki tüm zatürre aşılarını topladı ve binlerce aşı satacak, birkaç milyonluk vurgun yapacak' denilse bile düşünürsünüz ama 600 lira fazla kazanmak için hiç kimse mesleğini tehlikeye atmaz. Hiç inandırıcı gelmiyor.

Eczaneye gelen insanlar, aşı geldiğinde haberleri olsun istiyor. İsimlerini ve telefonlarını alıyoruz, gidiyorlar. Bu noktada da sıralarını satmak gibi bir durum mümkün değil; çünkü o hastaları da eczacılar arayacak. 'Benim sıram 10'uncu sırada size satayım' gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.

BÜTÜN RİSK GRUPLARINI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE YÖNLENDİRİN

, sözlerini şöyle sürdürdü: "Risk grubundaki hastalar, 65 yaş üstü olanlar, kalıcı tansiyon hastası, şeker hastası, nakil hastası, kronik hastalığı olanlar aile sağlığı merkezlerine gittiklerinde aşı olabiliyorlar. Ancak bu risk grubunda yer almayıp 'Ben aşı olacağım' derseniz size 'hayır' deniliyor. Çünkü ellerinde sadece risk grubunda olanlara ve çocuklara yetecek kadar aşı var. 80 milyona yetecek kadar aşı yok. Yetkililerle bu sabah konuştum; 'Bütün risk gruplarını aile sağlığı merkezlerine yönlendirin, herkese yetecek kadar aşı var' deniliyor. Ama sağlıklı kişi de zatürre aşısı olmak istiyor, işte o kişinin aşıya ulaşmasında sıkıntı var. Bu ayın başında eczane başına bir aşı düşecek şekilde aşı geldi. Ben de eczaneme gelen aşıyı çocuğuma yaptım. O yüzden eczane başına bir aşı düşmesi, aşı yok demek.

Grip aşısıyla ilgili de bir belirsizlik var. Aşılar ekim sonunda gelecek. Ekim sonu geldiğinde eğer pandemi yükselmişse bakanlık hepsine el koyup, aşıyı risk grubuna yapabilir. Pandemi kontrol altına alınmışsa bakanlık hiçbirine el koymayıp hepsini eczanelerden dağıtabilir ama bunu konuşmak için şu an çok erken. Bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. O yüzden hastalarımıza hep şunu söylüyoruz; olabilirseniz grip aşısı ve zatürre aşısı tabii ki olun ama sizi esas koruyacak şey; maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu tedbirleri sakın elden bırakmayın" açıklamasında bulundu.

AİLE HEKİMİ: AŞILANMA İÇİN RANDEVU SİSTEMİ OLUŞTURULMALI

Aile Hekimi Dr. Hacı Eryazgan, "Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre erişkinlere de zatürre aşısı yaklaşık 6-7 yıldır yapılıyor. Belli bir yaş üstü ve kronik hastalığı olanları zatürreden korumak amacıyla ücretsiz olarak yapılıyor. Otoritelerin yaklaşık 2-3 aydır zatürrenin Covid-19 ile birleştiğinde çok daha öldürücü olabilir şeklindeki demeçleri, ülkemizdeki kişilerin zatürre aşısına ilgisini artırdı. Bu kadar yoğun bir talebi ilk kez bu dönemde gördük.

Aşılamada önem verdiğimiz şey; kişinin kronik hastalığının olup olmamasıdır. Şeker, tansiyon, kalp hastalıkları, kalp ameliyatı geçirmiş, damar tıkanıklığı olan kişilerde zatürre aşısı koruyucudur. Normalde ayda 100 tane bebek için 15-20 tane de erişkin için zatürre aşısı gelirdi. Bakanlığın gönderdiği sayıyla, aşıya olan talep uyuşmamaya başladı. Vatandaş gelmeye devam ediyor. Aile sağlığı merkezlerine toplu bir şekilde aşı için geliyorlar, sağlıklarını bu şekilde hiçe sayıyorlar. Bakanlığın bunu çözmesi lazım. Aşı stoğunun hızlı bir şekilde yapılması, illere dağıtımı konusunda da sıkıntı yaşanmaması lazım. Temin konusunda sıkıntı yaşayan yerler hızlıca desteklenmeli ve aşılanma için randevu sistemi oluşturulmalı" diye konuştu.

ZATÜRRE AŞILARINI KİMLER YAPTIRMALI?

Zatürre aşılarını kimler yaptırmalı sorusuna Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, yanıt verdi.

Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bir hekim olarak zatürre aşısını 65 yaş üstünde olan organ yetmezliği, savunma sistemi baskılanmış bir hastalığı olan (AIDS gibi) veya savunma sistemini baskılayıcı olan bazı ilaçları kullanmak zorunda olan hastalara öneriyoruz. Bununla beraber toplu yaşayan ve savunma sistemi bozuk olabilecek, mesela huzur evlerinde yaşayan kişilere de zatürre aşısını öneriyoruz.

Grip aşısını daha geniş bir gruba tavsiye ediyoruz. Çünkü gribin bulaşabilmesi ve enfeksiyon oluşturabilmesi çok yüksek olasılıktır. Çok bulaştırıcı bir gruptur. Zatürre aşısını önerdiğimiz kişilerin hepsine gribi de öneriyoruz. Ayrıca toplumsal görevlerde rol alan kişilerde askerlere, sağlık çalışanlarına, öğretmenlere de öneriyoruz.

Vaka sayıları ciddi şekilde artacak gibi duruyor özellikle mevsimsel değişiklikle beraber sonbahar-kışın girmesiyle beraber bir salgının olabileceğini düşünüyoruz. Sosyal mesafeye, hijyene ve izolasyona dikkat edersek bireysel bir kurtuluş olabilir" dedi.