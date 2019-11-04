Zehirli ıspanak 108 kişiyi hastanelik etti





İstanbul'da zehirlenmelere neden olan ıspanakla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 108'e çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanağa karışan yabancı otlardan zehirlenme nedeniyle hastanelere toplamda 108 kişinin başvurduğunu açıkladı. Ancak bu açıklama kadınların tepkisine neden oldu. Ispanak pişirmeden önce defalarca yıkayan, içinde gözle görülmeyen kum tanelerinin dökülmesi için uzun süre su içinde beklettiğini söyleyen kadınlar "Ispanak ile birlikte tencereye yabancı ot konulmaz, bunu açıklayanlar yemek yapmasını bilmiyor" diyerek tepki gösterdi.

Bu arada Esenyurt'ta hastaneye başvuranların ıspanağı aldığını söylediği marketlerden birinin sahibi, elindeki faturayı göstererek ıspanağı Bayrampaşa'daki bir komisyoncudan aldığını kaydetti. Market sahiplerinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki o komisyoncu ise ıspanağı Ankara Beypazarı'ndan getirdiğini belirtti

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur. Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80'i taburcu edilmiş olup 28'i ise gözlem altındadır" denildi.



Açıklamada, "Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir.



Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız" ifadeleri yer aldı.

“MARKETTE HEPİMİZ YEDİK BUGÜN, DAHA DİNÇİZ"

Market sahibi Kamuran Aydemir, Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali'nden aldığı ıspanağın faturasını göstererek, “Biz fatura ile alıyoruz, fatura ile satıyoruz. Bu tarladan geliyor, bunun takip sistemini ben çok bilemiyorum. Benim tek bildiğin; tarladan hale gelir, halden de biz faturayla alırız. Ama nereden geldiğini, takip sistemini bilemiyoruz. Biz bugün özellikle yedik çünkü öyle bir şey yok, olamaz. Markette hepimiz yedik bugün. Üründe sıkıntı yok" dedi. Bu arada markette satılan ıspanağın içinde farklı otlar olduğu kameralara yansıdı.



"ANKARA'DAN GETİRDİM"



Market sahibinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki komisyoncu ise kameralara konuşmak istemedi. DHA muhabirine telefonla bilgi veren komisyoncu ıspanakların büyük bölümünü Ankara Beypazarı'ndan aldığını kaydetti.



"YABANCI OTLAR SADECE 150 - 200 KİLO CİVARINDA ISPANAĞA KARIŞMIŞ"



Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş da, söz konusu ıspanağın Beypazarı'nda üretilen ıspanağa karışmış yabancı otlardan kaynaklamış olabileceğini söyledi. Ateş, tarlanın kenarında bulunan yabancı otların, işçiler tarafından yanlışlıkla karıştırılmış olabileceğini söyleyerek, "Buradan 15 bin ton civarında ıspanak yapılmış. Tarlanın ufak bir kenarında yabancı otlar var. Kenardaki otlardan karışmış, içinde de tek tük çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle karıştırmış. Buradan 15 bin ton ıspanak gönderilmiş. Yabancı otlar sadece 150 - 200 kilo civarında ıspanağa karışmış. Ispanağın genelinde böyle bir ot yok, onlarla zaten normalde mücadele ediyoruz" dedi.

