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Zengin vekillerin gösteriş merakı bir türlü durmuyor

Seçim yenilgisine rağmen lüks sofralardan, pahalı tatil ve aksesuarlardan vazgeçmeyen AKP'li vekiller kervanına bu kez de TBMM Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu katıldı.

19 Nisan 2024 Cuma 15:35
Zengin vekillerin gösteriş merakı bir türlü durmuyor






Zengin vekillerin gösteriş merakı bir türlü durmuyor


Altlarında milyokluk lüks araçlar, şatafatlı tatil gösterileri, en lüks mekanlarda pahalı yemek buluşmalarını yoksul halkın gözüne sokarcasına paylaşımları AKP'ye seçim kaybettirmesine rağmen, bundan ders almayanlar bu davranışlarını ısrarla sürdürüyor.


AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, lüks Rolex marka saatiyle "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla fotoğraf paylaştı; Yenişehirlioğlu gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı. O fotoğraflar ise sosyal medyada gündem oldu.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın ‘ıstakoz’ paylaşımı gündemdeki yerini korurken, AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kolundaki 562 bin liralık saatle poz vermesi sosyal medyada gündem oldu.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülendi.


ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ


Sosyal medya kullanıcıları, "Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumlarıyla tepki gösterdi.

Yenişehirlioğlu gelen mesajlar sonrasında paylaşımını sildi.

SAATİN İKİ MODELİ VAR

AKP’li Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Saat, “Rolex Submariner Date’’ ve “Rolex GMT-Master’’ adıyla üretiliyor.

Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Avro arasında değişiyor.

NE OLMUŞTU?

AKP milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakoz tartışma konusu olmuş, bir ikinci “ıstakoz” vakası da Mamak Belediyesi’nin AKP’li üyesi Salih Kahraman’dan gelmişti.

Kahraman da lüks otelde yediği ıstakozla poz vermişti.

Istakoz paylaşımı tepki çeken AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Meclis’e gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan özür dilediği, Erdoğan'ın “Çok üzgünüm” diyen Bursalı'ya cevap vermediği öğrenilmişti.


 

Anahtar Kelimeler:
Rolex
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