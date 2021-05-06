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Zeytinburnu'dan 5 katlı bina yıkıldı

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde dün akşam gelen sesler üzerine boşaltılan 5 katlı bina, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:41
Zeytinburnu'dan 5 katlı bina yıkıldı


Zeytinburnu'dan 5 katlı bina yıkıldı


 
İstanbul Zeytinburnu'nda facia son anda önlendi. Sümer Mahallesi'nde bir bina sabah erken saatlerde çöktüb Çökmenin ardından ortalığı toz bulutu kapladı. Binanın yıkılmasından kısa sürece binaya giren bir kişi, içeride bulunan eşyalarını aldıktan sonra dışarı çıktı. Şahsın dışarı çıkmasının ardından bina da yıkıldı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmazken çöken binanın enkazında çalışma başlatıldı.

Çökmeden son anda kurtulan bina sakini Haber Global'e yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "Binada yaklaşık 25 kişi yaşıyordu.Dün gece camlar patlayınca, binayı boşaltmıştık. Ben ve eşim bazı eşyalarımız almak için içeriye girmiştik. Biz çıktıktan 2 dakika sonra bina yıkıldı."

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 10.30’da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır."

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