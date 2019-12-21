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Zeytinburnu Merkezefendi'de cinayet ve intihar

İstanbul Zeytinburnu’nda bir kadın, erkek arkadaşını vurarak öldürdü. Ardından yaşamına son verdi.

21 Aralık 2019 Cumartesi 22:58
Zeytinburnu Merkezefendi'de cinayet ve intihar

Zeytinburnu Merkezefendi'de cinayet ve intihar


İstanbul Zeytinburnu’nda bir kadın, erkek arkadaşını vurarak öldürdü. Ardından yaşamına son verdi.

İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi mahallesi tercüman sitesi A3 blok kat 1 dairede, B.G ile erkek arkadaşı S.B arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile B.G Erkek arkadaşını silah ile vurarak öldürdü. Ardından B.G aynı silah ile kendini yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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