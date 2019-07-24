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Zırhlı araca EYP'li saldırı 

Devriye görevi yapan zırhlı araca el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırganların yakalanması için arama sürüyor.. Bu arada Bitlis'de meydana gelen kazada bir asker şehit oldu

Zırhlı araca EYP'li saldırı 

Devriye görevi yapan zırhlı araca el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırganların yakalanması için arama sürüyor.. Bu arada Bitlis'de meydana gelen kazada bir asker şehit oldu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:09
Zırhlı araca EYP'li saldırı 

Zırhlı araca EYP'li saldırı 

PKK'lı teröristler devriye görevi yapan zırhlı polis aracına saldırdı. Diyarbakır'da devriye görevi yapan polislerin bulunduğu zırhlı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Yaralananın olmadığı saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay gece, saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehitlik Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polislerin bulunduğu zırhlı aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Edinilen bilgilere göre EYP gürültüyle patlarken, şüpheliler kaçtı. Yaralanının olmadığı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, EYP'li atan kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

BİTLİS'TEN ACI HABER

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu uzman çavuş Zafer Özdemir şehit oldu, 3 kişi yaralandı...


Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kayaş köyü mevkisinde Uzman Çavuş Zafer Özdemir'in (25) kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Zafer Özdemir olay yerinde şehit oldu, araçta bulunan Yusuf, Emrah ve Selahattin Özdemir yaralandı.

Ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edildi.

Şehit olan Zafer Özdemir'in Hizan Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 24.07.2019 00:15
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Son Dakika HaberlerPKKSaldırıDiyarbakırEYPZırhlı Araç
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