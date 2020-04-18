Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a tepki yağıyor



Koronavirüs'e karşı savaşta en önce canları pahasına savaşan sağlık çalışanları, bir ilin valisinin sorumsuzca sarfettiği sözler karşısında şoke oldu. Sosyal medyada çığ gibi yayılan görüntülerin ardından vali Erdoğan Bektaş özür dilerken, çok sayıda sivil toplum kuruluşundan tepki geldi. Vali'nin sözlerini kendilerini derinden yaraladığını söyleyen sağlık çalışanlarının tepkisine on binlerce vatandaş da destek verdi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Sağlıkçılar kendilerini koruyamadılar ve bize büyük yük oldular" demişti.

Bektaş'ın konuşması sırasında "Sağlıkçıları ücretsiz misafir ettik, yemeklerinden ücret de almadık ama kendilerine virüs bulaştırdılar ve bize büyük yük oldular, 567 pozitif vakadan 137’sinin sağlıkçı var" şeklindeki açıklaması, doktor ve hemşireleri yaralayan bölüm oldu. Sağlık çalışanları "Bizim kimsenin yemek parasına, otel parasına ihtiyacımız yok, bu onur kırıcı sözleri Sayın valiye yakıştıramadık. Biz canımızı dişimize takarak hastane koridorlarında haftalardır koşuştururken, salgından etkilenen arkadaşlarımızın derdini bile unuttuk. Sayın vali bizim yemek ve konaklama masraflarını kendine dert etmesin, milletimizi, sayın validen daha cömert" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

"BİZE YÜK OLMASALARDI HER ŞEY FARKLI OLURDU"

Valinin sözlerinden satır başları:

Her türlü tedbiri alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu.

Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık.

Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Yemek ücreti de almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar, hem bizi sıkıntıya soktular.

Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz."



SAĞLIK BAKANI'NI AĞLATAN SORUYU NE ÇABUK UNUTTUN?

Salgınla mücadelenin ilk günlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine yöneltilen soruya cevap verirken göz yaşlarını tutamadığı görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı. Salgının ilk günlerinde 610 sağlık çalışanının koronavirüs kaparak tedavi altına alındığını açıklayan Bakan Koca, bugüne kadar hayatını kaybeden doktor, hemşire ve öğretim üyesi gibi onlarca sağlıkçının acısını yakından paylaştığı biliniyor.

Salgının en zor günlerinde haftalardır ailelerinden, çocuklarından uzak durmak zorunda olan sağlık çalışanları, Vali Erdoğan Bektaş'ın 'Kibirli' sözleriyle adeta şaşkına döndü.



ÖZÜR DİLEDİ: SAĞLIK CAMİASINI ÜZMEK GİBİ BİR KASIT ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR



Vali Erdoğan Bektaş, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve sağlık çalışanlarından özür dilediğini söyleyen Vali Bektaş, şöyle dedi:

"Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus da gündeme gelmiş bu konunun çözümü için de yapılacaklar açıklanmıştır. Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır. Tabii ki konunun asıl sahibi sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak, kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz açıktır. İlimizin de bu tabloyu çok şiddetli yaşadığı ortadadır. Pandemi de ülke geneli ölüm oranının, yoğun bakımdaki hasta sayısının üç katı rakamlarla ilimizde karşı karşıya kaldık. Buna rağmen bütün kamuyu seferber ederek, vatandaşımızı ciddi sınırlamalara zorlamışken, sayın Sağlık Bakanımızın açık beyanına da yansıdığı şekliyle izolasyonda yüzde 99'luk bir başarıyı yakalayarak tabloyu nerdeyse olumluya döndürmüşken, sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde kendilerini koruyamamaları nedeniyle, tabloda istenen iyileşmenin sağlanamaması ile yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır. Konunun bu çerçevede değerlendirilmesini ilgililerden bekliyor, bu mücadeleyi sırtlayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kamu görevlisi arkadaşlarıma ve STK temsilcilerimize, basın mensuplarımıza, yoksunluklara sabreden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biraz gecikmeli de olsa bu işi başaracağımıza umudumuz tamdır."

SENDİKALAR VALİ BEKTAŞ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı sendika temsilcileri, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a açıklamalarından dolayı tepki gösterdi. Sağlık- Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, zorlu süreçte bürokratların açıklamalarına dikkat etmesi gerektiğini, sürecin gerçek kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu belirterek, "Sayın Valimizin bu süreçte sağlık çalışanlarımızla ilgili talihsiz açıklaması öncelikle kamuoyu vicdanını zedelemiş, milletimizin sinesinde onulmaz yaralar açmıştır. Sağlık çalışanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm olumsuzluklara rağmen İnsanları hayata bağlayabilmek için her türlü riski göze alarak, kendi canları pahasına da olsa mesleklerini icra etmeye devam edeceklerdir. Şundan emin olmanızı isterim ki sayın valim; vicdanlar, özürle tatmin olmayacaktır. 137 sağlık çalışanının Covid-19'a yakalanmış olmasının sebepleri tespit edilmesi ve gereğinin yapılması halinde vicdanlar ancak mutmain olacaktır" dedi.



