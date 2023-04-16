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1 Milyon Mehmet röportajına gözaltı

Mersin'in simgasi haline gelen sosyal medya fenomeni 1 Milyon Mehmet seçim sorusuna verdiği yanıt sonrası gözaltına alındığı ortaya çıktı.

16 Nisan 2023 Pazar 22:10
1 Milyon Mehmet röportajına gözaltı


1 Milyon Mehmet röportajına gözaltı

Sosyal medyada "1 milyon Mehmet" adıyla tanınan Mehmet Bucak, "seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna verdiği yanıt sonrası evinden gözaltına alındı.


Mersin’de yaşayan ve yaptığı konuşmaların sosyal medyada yayınlanması sonrası üne kavuşan Mehmet Bucak gözaltına alındı.

Yüzde 80 engelli olduğu ifade edilen Bucak, kendisine sorulan "seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna Erdoğan’a oy vereceğini ifade ederken bunun sebebini de Erdoğan’ın "diktatör" olmasını gösterdi. Bu ifadesinden dolayı Mehmet Bucak’ın gözaltına alındığı ifade edildi.

Bucak'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren gazeteci Murat Ağırel, Bucak’ın yakınlarından birinin çektiği açıklama videosunu paylaştı.

Ağırel: Verdiği cevap nedeniyle gözaltına alınmış

Ağırel tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yok artık… Mersin halkı Mehmet ağabeyi tanır, sever. Garibandır. Mehmet ağabeyin yüzde 80 engeli var. Kendisine "TV Kent" mikrofon uzatıp "seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz" diye bir soru sormuş. Mehmet ağabey verdiği cevap nedeni ile sabah evinden gözaltına alınmış."

"Siyaset hakkında en ufak bir fikri dahi olmayan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Bakan sanan biri Mehmet abi. Kullandığı "Diktatör" kelimesinin dahi anlamını bilmeyen hatta olumlu bir anlamı var sanan biri. Mersin Emniyeti de çok iyi tanır, bilir. Bu kadar da olmaz artık. Yazıktır, günahtır, ayıptır."

Anahtar Kelimeler:
1 Milyon MehmetSosyal Medya
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