10 bin dolara satılan diplomatik pasaportun görüntüleri

Suriyeli bir şahsa, görev yaptığı ABD Lübnan Başkonsolosluğu tarafından verilen pasaportunu 10 bin dolar para karşılığı satmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Halen sorgusu devam eden zanlının Suriyeli bir başka kişiye sattığı pasaportun görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

ABD'li D.J.K., İstanbul Havalimanı'nda hususi pasaportunu Suriyeli bir yolcuya satarken yakalandı.

D.J.K.'nin Suriyeli yolcuya sattığı hususi ve kendisine ait diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı.

23 Eylül 1988 yılında Suriye doğumlu diplomatın pasaportu, 18 Mayıs 2021 tarihinde aldığı ve 17 Mayıs 2026 yılına kadar geçerlilik süresinin olduğu görülüyor.

ABD Lübnan Başkonsolosluğu'nda diplomat olarak görev yaptığı belirtilen, D.J.K.'nin ile ilgili ülkesinden de açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, “Bir ABD vatandaşının Türkiye’de gözaltına alındığını biliyoruz. Bu kişi ABD diplomatı değil. Gerekli konsolosluk hizmetlerini sağlıyoruz” denildi.