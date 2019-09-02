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10 çoçuk annesi eşini öldüresiye dövdü, serbest bırakıldı

10 çocuğunun annesini öldüresiye döven acımasız koca hastane görevlilerine "Merdivenden düştü yaralandı" diyerek kendini savundu. Katil ruhlu koca önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı.

10 çoçuk annesi eşini öldüresiye dövdü, serbest bırakıldı

10 çocuğunun annesini öldüresiye döven acımasız koca hastane görevlilerine "Merdivenden düştü yaralandı" diyerek kendini savundu. Katil ruhlu koca önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:34
10 çoçuk annesi eşini öldüresiye dövdü, serbest bırakıldı

10 çoçuk annesi eşini öldüresiye dövdü, serbest bırakıldı


Kadına yönelik vahşi saldırının adresi bu kez Mardin'in Midyat ilçesi oldu. Ağır yaralı olarak getirildiği hastanede 'Merdivenden düştü' denilen 10 çocuk annesi Saime A.'nın (40), güvenlik korucusu olan eşi Medeni A. (42) tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Doktorların, Saime A.'nın vücudundaki morluklardan şüphelenip güvenlik güçlerine bildirmesiyle ortaya çıkan olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A. sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Saime A. ise yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

KOCA SERBEST BIRAKILDI

Edinilen bilgilere göre polislerin çalışması sonucu kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni A. (42) tarafından dövüldüğü belirlendi. Saime A.'nın ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ABLAM İKİNCİ EMİNE BULUT OLMASIN"

Vücudunda çok sayıda morluk ve kafatasında çatlak oluşan Saime A. yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Beyin travmasını atlatamayan kadının İzmir'den gelen kardeşi Abdurrahman Bakır, ablasını komalık eden Medeni A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterip, "Tutuklanması için ablamın ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

"BAŞINI AYAKLARININ ALTINDA EZMİŞ"

Bakır, Medeni A.'nın çocuklarına da şiddet uygulayarak tehdit ettiğini öne sürerek, şunları söyledi: "Ablam, şiddet görünce köydeki akrabaların yanına gidip, eşini şikâyet ediyor ama kimse onu dinlemeyince evine geri dönüyor. Köyde ablamın delirdiği yalanını yayıyor. Eşi, önce ablamı çocuklarının gözünün önünde sonra da onları dışarı çıkarak darp ediyor. Çok kötü şekilde başını ayaklarının altına alıp yere çarpıyor, tekmeliyor, şiddet uyguluyor.

Sonra 'Merdivenden düşüyor' diye hastaneye kaldırıyor. Hastanedeki görevliler şüphelenince dayak yediği anlaşılıyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Jandarma kardeşimin kocasını gözaltına alıyor ama sonra serbest bırakıyor. Ablamın ikinci Emine Bulut olmaması için eşinin tutuklanmasını istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
MardinMidyat
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