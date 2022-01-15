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10 ilde operasyonu | Sosyal medyadan dolandırmışlar

İnternet ve sosyal medya üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırarak mağdur eden 12 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 09:22
10 ilde operasyonu | Sosyal medyadan dolandırmışlar

10 ilde operasyonu | Sosyal medyadan dolandırmışlar


İnternet ve sosyal medya siteleri üzerinden onlarca insanı dolandıran zanlılara yönelik Isparta merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet ve sosyal medya siteleri üzerinden dolandırıcılık olayları gerçekleşmesi üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan Siber Suçlar Şube ekipleri Isparta merkezli İzmir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çorum, İstanbul, Samsun ve Antalya illerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında M.D., Ö.F.S., O.Ş., E.D., B.Y., Z.G., A.D., Y.S., H.Y.P., G.A., ve A.D., nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı, dijital materyal ve teknolojik cihaza el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden M.D., Ö.F.S., O.Ş., E.D., B.Y., Z.G., ve A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.S., H.Y.P., G.A., ve A.D., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Operasyon
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