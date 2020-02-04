11 yaşındaki kız çocuğuna metrobüste taciz | Sapık Faslı tutuklandı



İstanbul trafiğinde toplu taşımanın en önemli araçlarından metrobüste, Fas uyruklu bir şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğuna elle sarkıntılıkta bulundu.



Fas uyruklu bir şahız, bindiği metrobüste 11 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Akşam saatlerinde meydana gelen utanç verici olayın ardından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ANNESİNE HABER VERDİ

İstanbul Avcılar'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre, el ile tacizde bulundu. Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi.

Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.