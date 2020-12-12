11 yaşındaki kız çocuğunu markette taciz eden sapık yakalandı



Küçük yaşta çocukları hedef alan cinsel saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Esenler'de markette henüz 11 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği görüntüleri, sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki alan şahıs kaçarken yakalandı. Zanlının yakalanmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama iki ayrı açıklama geldi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOGARDA YAKALANDI

ZANLI 47 YAŞINDA ÇIKTI

Görüntülerden kimliği belirlenen 47 yaşındaki Ali Ö. isimli tacizcinin, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehir dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı, tacize uğrayan kişinin ise engelli olmadığı tespit edildi.

Emniyet'ten bu konuda bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya hesaplarında 'zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları' şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmada; Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir işyerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz ettiği iddia olunan kişinin Ali Ö. (47) olduğu tespit edilmiştir.



YÜZLEŞME SIRASINDA YANLIŞ YÖNLENDİRMEDE BULUNDU

Zanlı Ali Ö., görevlilerimizce İstanbul Bayrampaşa Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsa yaptırılan fotoğraf teşhisinde, şüpheli şahıs mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulunmuştur.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Devam eden çalışmalarda yaşı küçük mağdur şahsın kimliği tespit edilmiş, ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne intikal ettirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.