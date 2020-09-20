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13 yıldır aranan Youtuber fenomenini IP numarası ele verdi

Hakkında kesinleşmiş 52 yıl hapis cezası bulunan Youtuber fenomeni Tayfun Demir, Menteşe ilçesine bağlı bir köy evinde yakamandı.

20 Eylül 2020 Pazar 21:44
13 yıldır aranan Youtuber fenomenini IP numarası ele verdi

6 ilin polisi sabıkalı Youtuber fenomenini arıyordu

Düzenlediği sahte evrakla kendisini ölmüş gibi göstererek ortadan kaybolan ve youtube üstünde 435 bin takipçisi bulunan Tayfun Demir, polisin IP takibi ile yakayı ele verdi. 38 yaşındaki şahsın 13 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Muğla'da, 6 ilde karıştığı çeşitli suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sahte evraklarla kendisini kayıtlarda 13 yıl önce ölmüş gibi gösterdiği belirlenen Tayfun Demir (38), polisin 6 aylık takibinin ardından kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Dikkat çeken operasyonda Demir, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla sosyal medyada 435 bin takipçisi bulunan bir YouTuber'a yönelik dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Edinilen bilgilere göre emniyet güçleri, 6 ilde karıştığı dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş, toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in sahte belgeler ile kendisini 13 yıldır ölmüş gibi gösterip, bir yakınına ait üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı kimlikle dolaştığını belirledi.


Demir, 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımları inceleyen ekipler, Demir'in Menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bilgisayarının `IP´ adresinden yola çıkan polis, Demir'i bu sabah kaldığı kırsal Gazeller Mahallesi'ndeki müstakil eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.


 

Anahtar Kelimeler:
FenomerYoutubeYakalandı
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