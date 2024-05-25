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14 yaşındaki Elif Naz 7. kattan atlayarak canına kıydı

Ailesiyle kavga eden 14 yaşındaki çocuk, iddiaya göre 7 kattaki terastan atladı. Elif Naz S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:05
14 yaşındaki Elif Naz 7. kattan atlayarak canına kıydı






14 yaşındaki Elif Naz 7. kattan atlayarak canına kıydı

İstanbul Kağıthane’de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuğun 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz sene Nisan ayında yaşanan olayda, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başlamıştı.

Çıkan kavgada sinir krizi geçiren daireden çıkarak rezidansın terasına çıkmıştı. Burada 14 yaşındaki çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düşmüştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralanmıştı. Genç kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansımıştı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.


ÇOCUĞUN ATLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili yurttaşlar şoke olurken, inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yapmıştı.

Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda genç kızın kendini korkuluklardan aşağıya sarkıtarak bıraktığını tespit etmişti. Yaşanan o feci olayın görüntüleri ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada ise çocuğun aşağıya atladığını tespit ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Elif NazİntiharKağıthane
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