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15 Yaşındaki çocuk halk otobüsünü çaldı

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen Kayseri'de park halindeki halk otobüsünü çalan çocuk 5 KM sonra kaza yapınca yakalandı.

04 Temmuz 2023 Salı 08:42
15 Yaşındaki çocuk halk otobüsünü çaldı


15 Yaşındaki çocuk halk otobüsünü çaldı


Kayseri'de 15 yaşındaki M.Ö., park halinde bulunan halk otobüsünü kaçırıp, 5 kilometre sonra kaza yaptı. Kazadan yara almayan M.Ö., polis merkezine götürüldü.

Kayseri Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında; M.Ö., park halinde bulunan ve kontağı üzerinde olan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü çalıştırıp, hareket etti.

Otobüsle yaklaşık 5 kilometre ilerleyen M.Ö., kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


M.Ö.'nün kazadan yara almadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri ise otobüsün fren sisteminde meydana gelen dumana müdahale etti. 

Halk otobüsü olay yerine gelen sahibine teslim edilirken, M.Ö. ise polis merkezine götürüldü. 

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HırsızHalk Otobüsü çaldıKayseriTalas
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