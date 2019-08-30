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15 yaşındaki kız çocuğu erkek arkadaşının evinde öldü

Henüz 15 yaşındaki kız çocuğu doğum gününü kutlamak için gittiği erkek arkadaşının evinde tüfekten çıkan saçmalarla can verdi. 

15 yaşındaki kız çocuğu erkek arkadaşının evinde öldü

Henüz 15 yaşındaki kız çocuğu doğum gününü kutlamak için gittiği erkek arkadaşının evinde tüfekten çıkan saçmalarla can verdi. 

30 Ağustos 2019 Cuma 00:41
15 yaşındaki kız çocuğu erkek arkadaşının evinde öldü

15 yaşındaki kız çocuğu erkek arkadaşının evinde öldü


Akıllara durgunluk veren olay Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz 15 yaşındaki bir kız, doğum gününde tüfekten çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybederken, olayla ilgili 17 yaşındaki erkek arkadaşı gözaltına alındı.


Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi üzerinde yaşanan olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma gönderildi. Zeynep Atagül (15) isimli kız doğum gününü kutlamak üzere erkek arkadaşı U.K'nın (17) evine gitti. Evde

doğum günü kutlamasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tüfek patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. 15 yaşındaki Zeynep Atagül’ün parmaklarının koptuğu tespit edildi. Atagül’ün erkek arkadaşı U.K. gözaltına alındı.


Cumhuriyet savcısının inceleme yapmak için geldiği olay yerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Genç kızın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. 15 yaşındaki kızın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Jandarma ekipleri olayın cinayet mi yoksa kazayla mı gerçekleştirildiğini araştırıyor.

Anahtar Kelimeler:
DenizliHonazCinayetGenç KızDoğum GünüKaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi
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