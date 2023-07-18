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15 yıllık kiracısını zam yüzünden öldürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde evinde 15 yıldır oturan kiracısını zam yüzünden çocuğunun gözünün önünde öldürün zanlı kaçtı

18 Temmuz 2023 Salı 23:33
15 yıllık kiracısını zam yüzünden öldürdü

15 yıllık kiracısını zam yüzünden öldürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle ev sahibi ile kiracısı arasında telefonda başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ertuğrul Deniz Ö. ile 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kiracısının evinin önüne gelen ev sahibi, çocuğunu spor salonuna götürmeye hazırlayan kiracısını silahla vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.50 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ne bulunan 3 katlı binanın önünde yaşandı. İddiaya göre ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıllık kiracısı 43 yaşındaki Hüseyin Asar ile telefonda kira artışı nedeniyle tartıştı. Ardından iş yerinden çıkan Hüseyin Asar, çocuğunu spor salonuna götürmek için motosiklet ile bina önüne gitti.  Daha sonra binanın önüne gelen ev sahibi ile Asar arasında tartışma devam etti. Balkona çıkan Asar'ın oğlu, babasıyla ev sahibi arasındaki tartışmaya bakarken, üzerinde getirdiği silahı çıkaran ev sahibi Hüseyin Asar'ı çocuğunun gözünün önünde silahla ateş ederek öldürdü. 

KATİL EV SAHİBİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından, Hüseyin Asar'ın yardımına koşan esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Asar'ın eşinin de daha önce vefat ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı. 

YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ev sahibi tarafından silahla vurulan Asar'ın, çevredekilerden yardım istediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı tişört giyen Hüseyin Asaf'ın vurulduktan sonra koşarak yardım istediği ve esnafların yardım etmeye çalıştığı anlar görülüyor.

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KiracıEv SahibiCinayetGaziosmanpaşa
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