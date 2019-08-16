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16 katlı binada yangın | Hızla tahliye edildi

Ümraniye'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale etti. 1 itfaiye eri dumandan etkilendi

16 katlı binada yangın | Hızla tahliye edildi

Ümraniye'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale etti. 1 itfaiye eri dumandan etkilendi

16 Ağustos 2019 Cuma 18:33
16 katlı binada yangın | Hızla tahliye edildi

16 katlı binada yangın | Hızla tahliye edildi



İstanbul Ümraniye'de 16 katli bir banın 10'ncu katında çıkan yangın çevrede büyük paniğe neden oldu. Hızla boşaltılan yangın sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Ümraniye Çamlık Mahallesi İkbal caddesinde bulunan 16 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında daireyi alevler sardı. Binadakiler hemen dışarıya çıktı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeYangınİkbal CaddesiÇamlık Mahallesi
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