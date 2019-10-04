Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
102784
ALTIN
276.802
DOLAR
5.6991
STERLİN
7.0404
EURO
6.2515

16 yaşında kızı uyuştucu verip günlerce tecavüz ettiler

Henüz 16 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu vererek 3 ay boyunca tecavüz eden ve evinde erkeklere pazarlayan zanlıyı halk linç etmek istedi...

16 yaşında kızı uyuştucu verip günlerce tecavüz ettiler

Henüz 16 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu vererek 3 ay boyunca tecavüz eden ve evinde erkeklere pazarlayan zanlıyı halk linç etmek istedi...

04 Ekim 2019 Cuma 08:06
16 yaşında kızı uyuştucu verip günlerce tecavüz ettiler

16 yaşında kızı uyuştucu verip günlerce tecavüz ettiler


Alkol ve uyuşturucu tuzağına düşürülen 16 yaşındaki kız çocuğuna 3 ay boyunca tecavüz eden, erkeklere zorla pazarlayan E.C adlı şahsı, halk linç etmek istedi, polis emniyet müdürlüğünde koruma altına aldı. Tecavüze adı karışan 7 kişi ise serbest bırakıldı. 
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, R.G.'nin (16),alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Olaya tepki gösteren vatandaşların toplanması üzerine polis ekipleri, adliyenin önünde geniş güvenlik önlemi aldı..


Karamürsel’de, R.G.'nin cinsel istismara uğradığı kişi tarafından başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, bir vatandaş durumu geçen hafta cumartesi günü polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi. Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. R.G. polise yaşadıklarını anlattı. R.G. ifadesinde E.C. (18) ile arkadaşlık yaptığını, daha sonra E.C. ile birliktelik yaşadığını söyledi. R.G., E.C.'nin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını anlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER


Polis, soruşturma kapsamında R.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 14 kişinin kimliğini tespit etti. Bu arada E.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi. Karamürsel'de düzenlenen operasyonda 14 kişiden E.C.'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. R.G. ise devlet koruması altına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişiden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün Karamürsel Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunanların adliyeye sevk edildiğini haber alan yüzlerce kişi akşam saatlerinde adliye önünde toplanarak, zanlılara tepki gösterdi. Adliye binası önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bina çevresinde bulunan ara sokakları trafiğe kapattı. Adliye binasında içerisinin dışarıdan görülme ihtimaline karşı pencereler kartonlarla kapatıldı. Olası olaylara karşı TOMA da adliyenin yakınlarında bekletilirken, vatandaşlarda sabaha kadar emniye önünde bekledi. 

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKaramürselUyuşturucuTecavüzLinç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultanbeyli'de orman yangını kundakçı işi mi?
Sultanbeyli'de orman yangını kundakçı işi mi?
Belediye'ye silahlı baskın, eski çalışan başkan yardımcısını rehin aldı
Belediye'ye silahlı baskın, eski çalışan başkan yardımcısını rehin aldı
Sinem Karadeniz cinayeti | Cezaevinden çıktı, eşini karnından bıçaklayarak öldürdü
Sinem Karadeniz cinayeti | Cezaevinden çıktı, eşini karnından bıçaklayarak öldürdü
Halk otobüsünde hırsız alarmı, kadının çığılığı hırsızı yakalattı
Halk otobüsünde hırsız alarmı, kadının çığılığı hırsızı yakalattı
Lüks yatta fetiş partisi | Sahibe Helen'e köle olmuşlar
Lüks yatta fetiş partisi | Sahibe Helen'e köle olmuşlar
Tuğçe Baran Cinayeti | Katili arkadaşı çıktı
Tuğçe Baran Cinayeti | Katili arkadaşı çıktı
Adana bombacıları MLKP üyesi çıktı, 2 terörist aranıyor
Adana bombacıları MLKP üyesi çıktı, 2 terörist aranıyor
Tuğçe Baran'ın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
Tuğçe Baran'ın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort