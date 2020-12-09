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19 suçtan sabıka kaydı çıktı | Belediye aracıyla uyuşturucu taşırken yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKO'ya ait 'Görev aracı' kartı taşıyan araçla uyuşturucu taşındığı ortaya çıktı. Aracı kullanan kişinin ise 19 ayrı suçtan sabıkasına rastlandı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 18:31
19 suçtan sabıka kaydı çıktı | Belediye aracıyla uyuşturucu taşırken yakalandı

19 suçtan sabıka kaydı çıktı | Belediye aracıyla uyuşturucu taşırken yakalandı 


Narkotik şube ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde taşıyan ve üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Görev aracı kartı bulanan otomobilde arama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKO'da şef olarak görev yapan R.K. adyı şahsın kullandığı otomobilde 189 gram metafetamin ele geçirildi. 

bünyesinde faaliyet gösteren Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak görev yapan R.K., ön camında belediye görev kartı bulunan otomobille İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu taşırken gözaltına alındı. Söz konusu kişinin, yerel seçimler döneminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la fotoğrafları ortaya çıktı, 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y. ve Y.İ. adlı kişilerin, İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. 
Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucunun getirileceği araç tespit edildi. Plakası belirlenen otomobil, Kızılcahamam ilçesi mevkiinde Ankara girişinde durduruldu. 
06 AL 282 plakalı otomobilde narkotik köpeği 'Eros' eşliğinde arama yapıldı. Köpeğin, aracın bagajında tepki verdiği valizde eşyaların arasına gizlenmiş 189,21 gram metamfetamin ele geçirildi. 

Ön camında 'Ankara Büyükşehir Belediyesi Belko' ibareli görev kartı bulunan araçta R.K. ve Y.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde yapılan aramada da uyuşturucu madde satışından elde edilen gelir olduğu belirlenen 2 bin 550 lira ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen E.Y ve Y.İ. de şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

BELEDİYE ÇALIŞANININ 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden R.K.'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak çalıştığı belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde işe başlayan R.K.'nin, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemde 'Belko' görev kartlı araçla rahatça gezdiği öğrenildi. R.K.'nin 'uyuşturucu madde ticareti yapma' başta 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gibi farklı suçlardan 19 suç kaydının bulunduğu belirlendi. R.K.'nİn yanında yakalanan Y.A.'nın da yine uyuşturucu başta olmak üzere farklı suçlardan 9, E.Y.'nin 14, Y.İ.'nin ise 16 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme: 09.12.2020 18:34
Anahtar Kelimeler:
Ankara Belediye AdracıUyuşturucu
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