2 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen 19 yaşındaki anne toprağa verildi



Geçtiğimiz son bir yıl içeresinde Türkiye 474 kadın cinayetiyle utanç rekoru kırdı. Ankara Çubuk'ta öldürülen 19 yaşındaki genç kadının iki aylık bebeğinin yanında katledildiği belirlendi.

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın daha vahşice katledildi. 2020 yılına iki gün kala işlenen korkunç cinayette, 2 aylık bebeği olan 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili eşi, kayınpederi ve ve kayınvalidesinin sorgusu sürüyor.



Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu, 2 aylık bebeğinin yanında vahşice öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çubuk'ta berberlik yapan S. Koyuncu, pazartesi akşam Atatürk Mahallesi Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'inci katındaki evine geldiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Koca, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu.

Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi. Olaydan ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Nazmiye Koyuncu'nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınvalidesini gözaltına aldı. Genç kadın ise dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada 3 şüphelinin sorgularının Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sürdüğü öğrenildi.