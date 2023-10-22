2 milyon liralık kaşar peyniri çalan hırsızlar yakalandı
Esenyurt’ta Asayiş Büro ekipleri, bir fabrikadan 2 milyonluk soygun yapan hırsızları kıskıvrak yakaladı. Operasyon anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı gectiğimiz Perşembe sabah saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan süt ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup hırsız, 34 HJD 251 plakalı hafif ticari araç ile fabrikaya yaklaştı.
Araçları ile kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan polis ekipleri, aracın önünü keserek hırsızları kıskıvrak yakaladı. Olayda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlardan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Yaşanan o operasyon anları ise fabrikanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.