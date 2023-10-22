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2 milyon liralık kaşar peyniri çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul Esenyurt ilçesinde süt ürünleri fabrikasına giren hırsızlar 2 milyon liralık kaşar peyniri çaldı. Polis ekiplerinin yakaladığı hırsızlar tutuklandı.

22 Ekim 2023 Pazar 14:27
2 milyon liralık kaşar peyniri çalan hırsızlar yakalandı






2 milyon liralık kaşar peyniri çalan hırsızlar yakalandı


Esenyurt’ta Asayiş Büro ekipleri, bir fabrikadan 2 milyonluk soygun yapan hırsızları kıskıvrak yakaladı. Operasyon anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı gectiğimiz Perşembe sabah saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan süt ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup hırsız, 34 HJD 251 plakalı hafif ticari araç ile fabrikaya yaklaştı. 

Araçtan inerek fabrikaya gizlice giren hırsızlar içeride bulunan yaklaşık 2 milyon TL değerinde kolilerce kaşar peynirini araca yüklemeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine şahıslar ayrılamadan olay yerine Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. 

Araçları ile kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan polis ekipleri, aracın önünü keserek hırsızları kıskıvrak yakaladı. Olayda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlardan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 

Yaşanan o operasyon anları ise fabrikanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkKaşar HırsızıEsenyurt
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