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3 aylık yavru köpeği vahşice öldürdü | Bu yaratığa en ağır ceza verilsin

Türkiye koronavirüsle topyekün savaşırken, mübarek Ramazan ayında manevi duygularımız zirve yaptığı bir dönemde, 3 aylık yavru köpeği vahşice öldüren yaratığa tepki yağdı

24 Nisan 2020 Cuma 21:00
3 aylık yavru köpeği vahşice öldürdü | Bu yaratığa en ağır ceza verilsin

3 aylık yavru köpeği vahşice öldürdü | Bu yaratığa en ağır ceza verilsin


Üç aylık yavru köpeği vahşice katleden Ozan Ö. adlı yaratığa sosyal medyada tepki yağarken, ev hapsine cezasını az bulan vatandaşlar zanlının cezaevine atılmasını istedi. İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle bir kişi, 3 aylık köpeği yere vurarak öldürdü. Sosyal medyadan olaya tepki yağarken, ünlü isimler de sessiz kalmadı. Oyuncu Şahan Gökbakar, "Bir cani ve gerçek bir katil böyle vahşice cinayet işleyebilir" diyerek yetkililere seslendi


İstanbul'da bir iş yerinde Ozan Ö. isimli şahıs, "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle yavru köpeği yere vurarak öldürdü. Şüpheli ise olay sonrası kaçtı. Diğer yandan olaya sosyal medyadan çok sayıda tepki gelirken ünlü isimler de sessiz kalmadı.

İstanbul'da bir kişi, Dora isimli köpeği defalarca yere vurarak öldürdü. Sosyal medyada "#Doraiçinadalet" hashtagiyle vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

Köpeği öldüren Ozan Ö. isimli şahıs ise kısa süre sonra yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli ev hapsine çarptırıldı. 

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ

Küçük Dora'nın öldürülmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı.

Oyuncu Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu minik yavruyu, rahatsız ettiği gerekçesiyle, başının üzerine kadar kaldırıp tüm gücüyle beton zemine vurarak öldüren katil de beni çok rahatsız ediyor... Ne yapalım şimdi? Bu katili alıp betona vurarak canını alamayacağımız için, en azından onun 4 beton duvar arasına fırlatılıp orada çürümesini temenni ediyorum... Para cezası alıp sokağa salınması kabul edilemez... Bir cani ve gerçek bir katil böyle vahşice cinayet işleyebilir... BU KİŞİ CANİ BİR KATİLDİR" dedi.

Gökbakar'ın paylaşımı ve yorumu binlerce beğeni alırken, diğer ünlü isimler de tepkilerini gösterdi.

Oyuncu Ezgi Mola da "Allah'ım... Ne olur biz yapamasak da o adam öyle ölsün. Bu adam bu nefretle boğulsun, yansın yok olsun. Cezanın en büyüğünü alması için dua edeceğim" dedi.

Pınar Altuğ da "Eğer bunu bu kadar küçücük, savunmasız bir yavruya yapabiliyorsa yarın öbür gün bir insana yapmayacağını kimse garanti edemez" ifadelerini kullandı.

Seray Sever de "İlahi evrende hiçbir şey cezasın kalmaz. Umarım ettiğini fazlasıyla bulur! Allah büyük" dedi.

ŞÜPHELİ EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Öte yandan olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine şüpheli Ozan Ö. gözaltına alındı. 

Edinilen bilgilere göre, adliyeye sevk edilen şüpheli Ozan Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi.
 

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