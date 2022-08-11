3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçan anne aranıyor

Adana'da akıllara durgunluk veren acı olay! Anneleri tarafından kebapçıya terk edilen 3 çocuğun gözyaşları yürek sızlattı. Çocuklara devlet sahip çıktı



Anne ve babaları boşanan çocuklar anneleri tarafından götürüldükleri kebapçıda terkedildi. O anlar görenlerin yüreklerini dağladı. Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten olan Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan’a verildi.

Anne Nurcan, sabah saatlerinde ise 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek’e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise ‘Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin’e gidiyorum’ diyerek ortadan kayboldu.

KEBAPÇI POLİSE İHBAR ETTİ



ÇOCUKLARIN GÖZYAŞLARI YÜREK YAKTI

Çocukların babasını arayan ancak ulaşamayan Şaban Erkek, çocukların durumuna üzülüp polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çocukların bilgilerini alıp anne ve babalarına ulaşmaya çalıştı. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları polis merkezine götürdü.

Çocukların ekip araçlarına binerken ağlamaları ise yürekleri dağladı. Kebapçı Şaban Erkek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. Çocukları bugün benim yanıma bıraktı, çekip gitti. ‘Çocukları babalarına bırak’ dedi ancak babaları da telefonları açmıyor. Ben de en son polise haber verdim. Babalarına ulaşamadım. Anneleri de aradım onun da telefonu kapalı. Anne Mersin’e gittim diyor ama tam bilmiyorum” diye konuştu.

BABA ÇOCUKLARI İSTEMEDİ

Kadının dükkandan ayrılması ve çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Şaban Erkek, aile fertlerine ulaşmaya çalıştı. Aileyle irtibat kuramayan Erkek, durumu polise bildirdi. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Ekipler, annelerinin bıraktığı çocukların babası Sabahattin Darende’ye ulaştı. Baba Darende çocukları almak istemediğini beyan etti. Bunun üzerine çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kontrolündeki bir yurda yerleştirildi.

Anne Nurcan Kaymaz’a ise halen ulaşılamadı.

