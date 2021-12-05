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3 kafadar çocuk, çaldıkları araçla 900 KM yaptı

Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen küçük yaşta 3 çocuk Zeytinburnu'nda yakalanarak Ordu'ya getirildi

05 Aralık 2021 Pazar 18:37
3 kafadar çocuk, çaldıkları araçla 900 KM yaptı

3 kafadar çocuk, çaldıkları araçla 900 KM yaptı


   

İstanbul - Ordu arasında 13 ve 15 yaşında 3 çocuğun oto galeriden çaldığı otomobille 900 kilometrelik yolculuğu karakolda bitti. S.Ö., E.K. ve A.Y. isimli çocuklar, çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul’da yaklaşık bir hafta sonra yakalandı. İstanbul’da işlemleri tamamlanan çocuklar, polis ekiplerince Ordu’ya getirildi.


Olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana geldi. S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli çocuklar, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi. İşyerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı.

Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı. Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu’dan ayrılarak, İstanbul’a hareket etti.

900 KİLOMETRE YOL YAPTILAR

İşyeri sahiplerinin fark edilmesi üzerine çocukları arama çalışması başlatıldı. En son yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul’da olduğu tespit edilen çocukları yakalamak için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurarak İstanbul’a hareket etti. yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri çocukları 4 Aralık tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.

İSTANBUL'DAN ORDU’YA GETİRİLDİLER

İstanbul’da gerekli işlemleri tamamlanan 3 çocuk, emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla İstanbul’dan alınarak, Ordu’ya getirildi. 4 Aralık tarihinde İstanbul’dan hareket eden ekip, 5 Aralık tarihinin ilk saatlerinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Çocukların emniyetteki işlemleri sürerken, otomobil ise işyeri sahipleri tarafından pazartesi günü teslim alınacak.

ORDU VALİLİĞİ’NİN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Öte yandan Ordu Valiliği tarafından konuyla ilişkin yapılan açıklamada, 28 Kasım 2021 günü saat 03.00 sıralarında kentte faaliyet gösteren bir işyerinde bir miktar para çalındığı, aynı gün saat 04.00 sıralarında ise bir oto galeride oto hırsızlığı meydana geldiği ve konuyla ilgili müracaatların aynı gün saat 15.20 sıralarında resmi makamlara bildirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Meydana gelen oto hırsızlığı konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmada hırsızlık yapan şahısların daha önceki tarihlerde işyerlerine girerek işyerinde bulunan oto anahtarlarını alıp deneme yanılma suretiyle araçları çalan yaşı küçük 3 şüpheli oldukları tespit edilerek, aracın yakalanması için gerekli bilgiler sisteme girilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı aracın 29 Kasım.2021 günü saat 05.05 sıralarında İstanbul İline giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların yakalanması ve çalıntı aracın bulunması için daha önce şüpheli şahısların yakalanmasında görev almış özel ekip oluşturularak görevlendirilmiştir. Görevli ekibin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren S.Ö., A.Y., ve E.K. isimli yaşı küçük şahıslar 4 Aralık 2021 günü saat 00.20 sıralarında İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yakalanmıştır. Bahse konu çalıntı araç aynı gün 01.30 sıralarında İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.” 
 

Anahtar Kelimeler:
OrduHırsızlık
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