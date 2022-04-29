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3 kişinin can verdiği fabrika geçen yıl mühürlenmiş

İstanbul Tuzla'da patlamanın yaşandığı boya vernik fabrikasının daha önce mühürlendiği ortaya çıktı. Tesislerin buna rağmen nasıl açıldığı savcılık tarafından araştırılıyor.

29 Nisan 2022 Cuma 23:08
3 kişinin can verdiği fabrika geçen yıl mühürlenmiş

3 kişinin can verdiği fabrika geçen yıl mühürlenmiş

İstanbul Tuzla'da 3 işçinin öldüğü, 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasının 2021 yılının sonunda çalışma ruhsat olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği ortaya çıktı. Fabrikanın ruhsatsız çalışmasına kimlerin göz yumduğu henüz netlik kazanmadı.

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı ve 3 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı.

Patlamanın etkisiyle birçok iş yeri ve araçta hasar meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ambulansla adli tıp kurumuna sevk edildi.

GEÇEN SENE MÜHÜRLENMİŞ!

Patlamanın yaşandığı fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığının belirlenmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2021 yılının sonunda mühürlendiği öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

29 Nisan 2022 günü saat 13.15 itibarıyla Tuzla Ortamahalle Atayolu Caddesi'nde faaliyet gösteren Boya ve Vernikçiler Kooperatifi bünyesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve nöbetçi Cumhuriyet savcısınca gerekli incelemeler yapılmak üzere olay yerine intikal edilmiştir.

Soruşturma, halihazırdaki belirlemelere göre 3 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olaya ilişkin maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek üzere titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün saat 13.15’te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür.

Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir.

Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz

Anahtar Kelimeler:
TuzlaPatlamaVernik Fabrikası
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