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4 kişi can vermişti | O TIR sürücüsü tutuklandı

Bursa Ankara yolunda Kestel yakınlarında trafik ışıklarının hemen yanında meydana gelen ve 4 vatandaşımızın can verdiği kazanın faili TIR sürücüsü tutuklandı.

13 Mart 2021 Cumartesi 22:51
4 kişi can vermişti | O TIR sürücüsü tutuklandı

4 kişi can vermişti | O TIR sürücüsü tutuklandı

Kestel yakınlarında dün meydana gelen feci kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Faruk E., çıkırıldığı mahkemede tutuklanarak cevzaevine gönderildi.

Korkunç kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü TIR, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan TIR yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken 2’si ağır 34 kişi yaralandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Faruk E., sağlık kontrolünün ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ilk ifadesi alınan Faruk E., üzgün olduğunu söyleyerek, "Rampa aşağı indiğim esnada TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. TIR'ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm" dedi. Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Anahtar Kelimeler:
TIRKazaTIR KazasıKestel
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