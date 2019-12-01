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4 kişinin ölümüne neden oldu, 5 yıl hapisle kurtuldu

2'si kız kardeş 4 kişinin öldüğü kazada feci kazada 6 yıl hapis cezası istenen katil sürücüye mahkeme iyi hal indirimi uyguladı, 5 yıl ile kurtuldu.

4 kişinin ölümüne neden oldu, 5 yıl hapisle kurtuldu

2'si kız kardeş 4 kişinin öldüğü kazada feci kazada 6 yıl hapis cezası istenen katil sürücüye mahkeme iyi hal indirimi uyguladı, 5 yıl ile kurtuldu.

01 Aralık 2019 Pazar 13:34
4 kişinin ölümüne neden oldu, 5 yıl hapisle kurtuldu

4 kişinin ölümüne neden oldu, 5 yıl hapisle kurtuldu



Trafik canavarı Trabzon'da 2'si kız kardeş 4 kişinin öldüğü kazanın ardından başlayan, 3.5 yıllık yargılama sürecinin ardından açıklanan karara itiraz etti. Tutuklu yargılanan Mutlu Ş. adlı sürücüye mahkeme önce 6 yıl hapis cezası verdi, iyi hal indirimi uygulanan sürücü 5 yıl hapis cezası ile kurtuldu.

İFTARA GİDİYORLARDI

Trabzon'da 4 kişinin hayatı kaybettiği trafik kazasında asli kusurlu bulunan sürücü Mutlu Ş. hakkında karar çıktı. Mahkemenin iyi hal indirimi uyguladığı sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgilere göre, korkunç kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nda 22 Haziran 2016'da meydana geldi. Asiye Demir Solak'ın kullandığı otomobile, önünde seyreden ve aniden sol şeride geçen Mutlu Ş. yönetimindeki araç çarptı. Çapmanın etkisiyle karşı şeride geçen Solak'ın otomobili, Osman Zeki Çırak idaresindeki taksiyle çarpıştı. Başka bir otomobil de kaza yapan iki araca çarparak durabildi.

4 KIZ KARDEŞTEN 2'Sİ ÖLDÜ

Kazada Asiye Demir Solak ve araçta bulunan kız kardeşi Ayşegül Demir ile Mihriban Sağlam'ın yanı sıra taksi sürücüsü Osman Zeki Çırak öldü. Kazada, kardeşlerini kaybeden Birsen ve Elif Demir ise yaralı kurtuldu. 4 kardeşin birlikte iftar açmak için yola çıktığı belirlendi.

BİLİRKİŞİ ASLİ KUSURLU BULDU

Bilirkişi, Mutlu Ş.'nin sola manevra yaparak, arkadan gelen araca çarpıp karşı şeride geçmesine neden olduğunu belirterek, Mutlu Ş.'yi asli kusurlu buldu. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak iddiasıyla yargılanan Mutlu Ş., bilirkişi raporunu reddederek, orta şeritte seyir halindeyken diğer aracın kendisine çarptığını ifade etti. Suçsuz olduğunu söyleyen Mutlu Ş. beraatini istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mutlu Ş., 6 yıl hapis hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıla düşürdü. Sanığın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin sürücü hakkında tazminat davası açtığı öğrenildi.
 

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