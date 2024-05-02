Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

4 yaşındaki çocuğa taciz | Suriyeli aile mahalleden kovuldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde boş arazide henüz 4 yaşındaki çocuğa 'taciz'de bulunduğu iddia edilen Suriyeli mahalleyi ayağa kaldırdı. Halkın tepkisi üzerine Suriyeliler mahalleden kovuldu.

02 Mayıs 2024 Perşembe 10:53
4 yaşındaki çocuğa taciz | Suriyeli aile mahalleden kovuldu







4 yaşındaki çocuğa taciz | Suriyeli aile mahalleden kovuldu


Adana'da sokakta oynayan 4 yaşındaki erkek çocuğu A.K.'ye, Suriye uyruklu komşularının oğlu H.F.’nin (11) cinsel tacizde bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Ailenin şikayetçi olduğu, mahallelinin de linç girişiminde bulunduğu Suriyeli ailenin eşyaları evden atıldı. Olaya müdahale eden polis, Suriyeli aileyi mahalleden uzaklaştırdı.

Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, 30 Nisan akşamı bir akaryakıt istasyonunda market görevlisi olarak çalışan Serkan K. (44) ile ev kadını Sultan K.'nin (40), iki çocuğundan küçüğü olan A.K.'ye evin yanındaki boş arazide oynarken Suriye uyruklu H.F.'nin cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Annesi tarafından boş arazide iç çamaşırları dışarı çıkmış halde bulunan küçük çocuk, Suriyeli komşularının oğlunun özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Bunun üzerine Sultan K. ile evine gittiği komşusu arasında tartışma çıktı.

MAHALLE AYAĞA KALKTI

Olayı duyan mahalleli ise Suriyeli ailenin evine girip, tepki gösterdikten sonra eşyalarını sokağa attı. Kalabalık, aile bireylerini linç etmek istedi. Bazı kişilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, eve geldikten sonra güvenlik önlemi alıp, aileyi mahalleden uzaklaştırdı. Anne Sultan K. ile çocuğu A.K., Çocuk İzlem Merkezi'nde götürüldü.

Çocuk, psikolog eşliğinde yaşadıklarını anlattı. İddialarla ilgili polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

'EN AĞIR CEZAYI ÇEKSİN'

Suriyeli çocuğun en ağır cezayı çekmesini isteyen Sultan K. "Çocuğumla oyun oynuyorlardı. 2-3 dakika gözümden kayboldu. Hemen aradığımda yan taraftaki boş araziden çamaşırları dışarı çıkmış vaziyetteydi. Şoka uğradım, çocuğum 'Bana kötü şeyler yaptı' dedi. Duyar duymaz, aileye gittim. Çığlıklarımı duyunca 'Ne bağırıyorsun?' dediler. Polisi aradım, olay büyüdü. Bütün mahalle ayağa kalktı. Suriyelileri mahallemizde istemiyoruz. Eşyalarını dışarı attık. Ev sahibi de istemiyor. Çocuğum 3,5-4 yaşında. Karşı tarafın çocuğu da 11 yaşında. Şikayetçiyim, çocuğuma psikolojik destek, ne gerekiyorsa yapacağım. Sonuna kadar şikayetçiyim, sınır dışı edilmesi ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
AdanaYüreğirSuriyelTaciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 doktor sağlıkçılarla örgütlenmiş, devleti dolandırmış
14 doktor sağlıkçılarla örgütlenmiş, devleti dolandırmış
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gelen gence kamyon çarptı
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gelen gence kamyon çarptı
Sinan Ateş suikastinde katili kaçıran kuryeden fotoğraflı mesaj
Sinan Ateş suikastinde katili kaçıran kuryeden fotoğraflı mesaj
Parkta oturan kızlara çarşaf daveti!
Parkta oturan kızlara çarşaf daveti!
Görevliler uyardı, dinlemediler | Küçük Edanur piknikte can verdi
Görevliler uyardı, dinlemediler | Küçük Edanur piknikte can verdi
Konya'da skandal 14 yaşındaki öğrenciyi taciz eden öğretmen tutuklandı
Konya'da skandal 14 yaşındaki öğrenciyi taciz eden öğretmen tutuklandı
Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
Teleferik faciasında 23 saniyelik duraksamayı dikkate almamışlar
Teleferik faciasında 23 saniyelik duraksamayı dikkate almamışlar
Deprem yardımlarını götüren emniyet müdürü öldü
Deprem yardımlarını götüren emniyet müdürü öldü
Sarıyer İstinyePark AVM'de yangın
Sarıyer İstinyePark AVM'de yangın
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim